Массированный налет Shahed на столицу: что известно о ночной атаке дронами на Киев

Российские военные совершают преступления против мирного населения. Они атакуют мирные населенные пункты и в основном делают это ночью.

В это время у людей теряется бдительность, ведь они хотят спать. А силам ПВО труднее выявить вражеские цели. В ночь на 21 апреля Россия атаковала Киев дронами.

Ночная атака дронами на Киев 21 апреля: что известно

Об атаке дронами-камикадзе сообщили в Киевской городской военной администрации.

— Тактика противника осталась неизменной. С наступлением темного времени суток с северного направления страна-террорист запустила дроны, — говорится в сообщении.

По информации КМВА, Россия, вероятно, использовала для атаки на Киев новую партию иранских БПЛА Shahed.

— На подлете в столицу было обнаружено и сбито около восьми вражеских целей, — отметили в администрации. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, информация уточняется.

Силы ПВО в ночь на 21 апреля сбили восемь БПЛА Shahed. В общем, Россия во время последней атаки применила против Украины 12 дронов.

Наши военные отомстят россиянам за каждый обстрел нашей страны. Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о деталях контрнаступления ВСУ.

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