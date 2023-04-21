Война в Украине

Массированный налет Shahed на столицу: что известно о ночной атаке дронами на Киев

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 апреля 2023, 08:32
Нічна атака дронами на Київ
Фото: Pexels

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