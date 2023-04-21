Масований наліт Shahed на столицю: що відомо про нічну атаку дронами на Київ

Російські військові скоюють злочини проти мирного населення. Вони атакують мирні населені пункти та переважно роблять це вночі.

Саме тоді у людей втрачається пильність, адже вони хочуть спати. А силам ППО важче виявити ворожі цілі. У ніч проти 21 квітня Росія атакувала Київ дронами.

Нічна атака дронами на Київ 21 квітня: що відомо

Про атаку дронами-камікадзе повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

— Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони, — йдеться у повідомленні.

За інформацією КМВА, Росія, ймовірно, використала для атаки на Київ нову партію іранських БПЛА Shahed.

— На підльоті до столиці було виявлено і збито близько восьми ворожих цілей, — наголосили в адміністрації. За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється.

Сили ППО у ніч проти 21 квітня збили вісім БПЛА Shahed. Загалом, Росія під час останньої атаки застосувала проти України 12 дронів.

Наші військові помстяться росіянам за кожен обстріл нашої країни. Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про деталі контрнаступу ЗСУ.

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