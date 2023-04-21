Війна в Україні

Нічні вибухи в Полтавській області 21 квітня — є руйнування цивільної інфраструктури

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Квітня 2023, 08:37
Вибухи в Полтавській області 21 квітня: росіяни ударили БпЛА
Фото: Facebook ДСНС України

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