Нічні вибухи в Полтавській області 21 квітня — є руйнування цивільної інфраструктури

У ніч проти 21 квітня росіяни завдали по Україні масованого удару безпілотниками. Постраждала і Полтавська область.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі. Читай, що відомо на цю мить.

Вибухи в Полтавській області 21 квітня

Ворожий БпЛА поцілив у Полтавський район. Через це є руйнування цивільної інфраструктури.

Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо постраждалих немає, — зазначив Лунін.

Більше про ситуацію в країні та на фронті розкаже карта бойових дій в Україні.

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