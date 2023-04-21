Рейди окупантів та ураження пунктів управління противника: карта бойових дій в Україні 21 квітня в режимі онлайн

Сучасна війна не лише тісно пов’язана з високими технологіями, але й звичайним людським фактором. Та де б не перебувала позначка лінії розмежування на карті бойових дій, з дій окупантів можна зрозуміти дві речі — від загарбницьких ідей вони не відступають, але бояться, що не зможуть нічого протиставити силі ЗСУ.

Через це починають посилювати контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях, щоб не видати власні позиції. Водночас у себе в країні намагаються провести масштабну перебудову органів безпеки.

Та якими б не були дії загарбників, якими б не були тяжкими бої, Україна всеодно переможе одвічну темряву, у яку намагається затягнути усіх РФ.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують використовувати безпілотні літальні апарати Шахед та інші низькоточні системи, щоб компенсувати деградацію російського постачання високоточних боєприпасів.

Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що з 11 вересня 2022 року Росія використала майже весь свій стратегічний ракетний запас і що українські сили збили 750 із загальної кількості 850 ракет, які російські сили випустили по Україні за цей період.

Крім того, Юрій Ігнат зазначив, що російські війська перейшли на дешевші варіанти з меншою дальністю, а керовані авіаційні бомби радянських часів вилучили зі сховищ для реставрації.

Та вже влітку країна-агресор може розпочати виробництво нових крилатих ракет Х-50, щоб продовжити удари по українських територіях.

Водночас за даними експертів, ФСБ Росії, схоже, проводить масштабну перебудову російських органів безпеки. А рейди ФСБ і МВС у відділах міліції Москви відбуваються на тлі серії арештів і звільнень відомих членів керівництва Росгвардії.

Кремль може наполягати на таких арештах і розслідуваннях, щоб провести капітальний ремонт внутрішнього апарату безпеки, щоб усунути чиновників, які впали в немилість Кремля, і консолідувати подальший контроль органів внутрішньої безпеки.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські захисники відбили понад 40 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Янжулівка, Галаганівка і Грем’ячка Чернігівської області, Стукалівка, Павлівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи сил оборони відбили 22 атаки противника на зазначеній ділянці фронту.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам’янки, Первомайського та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Степове, Кам’янка, Тоненьке, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Разом з тим ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно вів наступальні дій в районах Пречистівки та Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Разом з тим протягом доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області, Берислав, Іванівка, Веселе Херсонської області та місто Херсон.

В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних. Водночас під час таких перевірок, окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у російській армії.

Авіація Сил оборони України за добу завдала одного удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління противника.

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