Ми у передчутті повернення Криму додому. Та місцеві потерпають від знаних у всьому світі “русо турісто”. Росіяни шкодять місцевому населенню. У матеріалі ти дізнаєшся, скільки Росії коштує Крим та яка ситуація нині на півострові.

У скільки Росії обходиться Крим

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева розповіла Вадиму Карп’яку про екологічну ситуацію на півострові та російських туристів, які лише шкодять місцевим. Також вона поділилася офіційними даними, скільки Росії коштує Крим.

Росіяни нарешті зрозуміли, що Україна має серйозні наміри, та почали вивозити свої сім’ї та майно з Криму. Таміла Ташева каже: щонайменше півмільйона росіян обжилися в Криму. Тепер вони поступово повертаються через Керченський міст до Росії.

За час окупації Криму “туристами” були лише російські судді, прокурори, інші державні працівники. Місцевий бізнес ніяк від цього не вигравав. Росіяни тягли з собою консерви та нічого не купували. Сотні закладів закрилися.

Вони почали говорити про певні дотації для туристичного бізнесу, і це вже говориться вголос. Це означає, що вони просто цього не можуть приховати, тому ситуація складна, — підкреслює Таміла Ташева.

Росіяни запроваджували кілька цільових федеральних програм фінансування Криму. За цей час росіяни витратили на Крим 1 трлн 400 млрд російських рублів. Таміла Ташева вважає, що ці кошти були використані неефективно.

Більшість витрат пішли на обслуговування військового потенціалу РФ, а не для людей.

Крим — це велика військова база. Це означає, що всі інфраструктурні об’єкти, які росіяни будували, так звані Керченський міст та інші, сильно вплинули на екологію Азовського та Чорного морів. В першу чергу постраждала фауна і флора.

Дельфіни, які перебували у Чорному морі, постраждали найбільше. До цього слід додати замінування. Через це дельфіни викидалися на узбережжя. На території природно-заповідних зон розбудували військові бази, що також руйнує екологію півострова.

Таким чином, історично, українцям спільно з кримськими татарами доведеться не вперше відбудовувати Кримський півострів.

Раніше Таміла Ташева розповідала, як росіяни мають покинути Крим.

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