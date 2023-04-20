Их “туристы” вредят местным: во сколько России обходится Крым и какая ситуация на полуострове сейчас

Мы в предвкушении возвращения Крыма домой. Но местные страдают от известных по всему миру “руссо туристо”. Россияне вредят местному населению. В материале ты узнаешь, во сколько России обходится Крым и какая ситуация сейчас на полуострове.

Во сколько России обходится Крым

Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала Вадиму Карпьяку об экологической ситуации на полуострове и российских туристах, которые только вредят местным. Также она поделилась официальными данными, во сколько России обходится Крым.

Россияне наконец-то поняли, что Украина имеет серьезные намерения, и начали вывозить свои семьи и имущество из Крыма. Тамила Ташева говорит, что по меньшей мере полмиллиона россиян обжились в Крыму. Теперь они постепенно возвращаются через Керченский мост в Россию.

За время оккупации Крыма туристами там были российские судьи, прокуроры, другие государственные работники. Местный бизнес никак от этого не выиграл. Россияне тянули с собой консервы и ничего не покупали. Сотни заведений закрылись.

Они начали говорить об определенных дотациях для туристического бизнеса, и это уже говорится вслух. Это значит, что они просто не могут скрыть этого, поэтому ситуация сложная, — подчеркивает Тамила Ташева.

Россияне вводили несколько целевых федеральных программ финансирования Крыма. За это время россияне потратили на Крым 1 трлн 400 млрд российских рублей. Тамила Ташева считает, что эти средства были использованы неэффективно.

Большинство расходов пошли на обслуживание военного потенциала РФ, а не для людей.

Крым — это большая военная база. Это означает, что все инфраструктурные объекты, которые россияне строили, так называемый Керченский мост и другие, сильно повлияли на экологию Азовского и Черного морей. В первую очередь пострадала фауна и флора.

Дельфины, которые были в Черном море, пострадали больше всего. К этому следует добавить заминирование. Из-за этого дельфины выбрасывались на побережье. На территории заповедных зон построили военные базы, что также разрушает экологию полуострова.

Таким образом, исторически украинцам совместно с крымскими татарами придется не впервые отстраивать Крымский полуостров.

Ранее Тамила Ташева рассказывала, как россияне должны покинуть Крым.

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