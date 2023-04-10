Принудительное выселение? Тамила Ташева рассказала, сколько россиян въехали в Крым и что их ждет

За долгие годы оккупации Крыма россияне почувствовали себя “по-домашнему”. Они свободно путешествуют, покупают крымскую недвижимость и селятся. Но незаконное пересечение украинской границы карается законом.

Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева рассказала, сколько россиян въехало в Крым за время оккупации и какая судьба их ждет.

Сколько россиян въехало в Крым за время оккупации

О количестве россиян в Крыму Тамила Ташева рассказала в интервью РБК-Украина.

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За время оккупации Крыма туда незаконно переместилось от 500 до 800 тыс. россиян. Они проводят там свою политику и враждебно настроены насчет возвращения Крыма домой. Мнение россиян Украина учитывать не будет, уверяет Ташева.

Однако в Крыму есть большая часть людей, которые поддерживают и ждут Украину. Крымчане сознательно распространяют проукраинские листовки, рисуют граффити, вешают украинские флаги в публичных местах. За это их штрафуют и преследуют россияне.

Чтобы упростить процесс возвращения россиян в РФ из Крыма, Тамила Ташева советует им самостоятельно уезжать уже сейчас:

— Мы советуем им раньше выезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность.

Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура, как принудительное выдворение.

Почти все граждане России въехали в Крым незаконно, поэтому украинская сторона может и будет применять такую процедуру. Однако коллективное выселение незаконно с точки зрения международного права. Но и на это есть решение.

То есть мы должны выдать 100 или 200 тыс. индивидуальных решений. Этим должны заниматься украинские миграционные органы, которые возобновят работу после деоккупации.

— Понимаем, чтобы система работала быстро, таких центров должно быть создано очень много.

С имуществом россиян, которое они приобрели, построили после 2014 года, процесс сложный. Ведь Украина не признает подписанные в Крыму соглашения, если они не были зафиксированы согласно украинскому законодательству. Людям дадут время на перерегистрацию, а затем будут верифицировать документы.

Скорее всего, придется разрабатывать компенсационный механизм, ведь выдворить россиян просто так, как преступников, нельзя. Они будут судиться с Украиной в Европейском суде по правам человека.

Раньше мы рассказывали, как растет поддержка Украины в Крыму и какие настроения там.

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