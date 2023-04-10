Принудительное выселение? Тамила Ташева рассказала, сколько россиян въехали в Крым и что их ждет

За долгие годы оккупации Крыма россияне почувствовали себя “по-домашнему”. Они свободно путешествуют, покупают крымскую недвижимость и селятся. Но незаконное пересечение украинской границы карается законом.
Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева рассказала, сколько россиян въехало в Крым за время оккупации и какая судьба их ждет.
О количестве россиян в Крыму Тамила Ташева рассказала в интервью РБК-Украина.
За время оккупации Крыма туда незаконно переместилось от 500 до 800 тыс. россиян. Они проводят там свою политику и враждебно настроены насчет возвращения Крыма домой. Мнение россиян Украина учитывать не будет, уверяет Ташева.
Однако в Крыму есть большая часть людей, которые поддерживают и ждут Украину. Крымчане сознательно распространяют проукраинские листовки, рисуют граффити, вешают украинские флаги в публичных местах. За это их штрафуют и преследуют россияне.
Чтобы упростить процесс возвращения россиян в РФ из Крыма, Тамила Ташева советует им самостоятельно уезжать уже сейчас:
— Мы советуем им раньше выезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность.
Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура, как принудительное выдворение.
Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура, как принудительное выдворение.
Почти все граждане России въехали в Крым незаконно, поэтому украинская сторона может и будет применять такую процедуру. Однако коллективное выселение незаконно с точки зрения международного права. Но и на это есть решение.
То есть мы должны выдать 100 или 200 тыс. индивидуальных решений. Этим должны заниматься украинские миграционные органы, которые возобновят работу после деоккупации.
То есть мы должны выдать 100 или 200 тыс. индивидуальных решений. Этим должны заниматься украинские миграционные органы, которые возобновят работу после деоккупации.
— Понимаем, чтобы система работала быстро, таких центров должно быть создано очень много.
С имуществом россиян, которое они приобрели, построили после 2014 года, процесс сложный. Ведь Украина не признает подписанные в Крыму соглашения, если они не были зафиксированы согласно украинскому законодательству. Людям дадут время на перерегистрацию, а затем будут верифицировать документы.
Скорее всего, придется разрабатывать компенсационный механизм, ведь выдворить россиян просто так, как преступников, нельзя. Они будут судиться с Украиной в Европейском суде по правам человека.
Раньше мы рассказывали, как растет поддержка Украины в Крыму и какие настроения там.
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