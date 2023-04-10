Примусове видворення? Таміла Ташева розповіла, скільки росіян в’їхали до Криму та що з ними робитимуть

За довгі роки окупації Криму росіяни відчули там себе “по-домашнєму”. Вони вільно подорожують, купують кримську нерухомість та селяться. Але незаконний перетин українського кордону карається законом.

Тож постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева розповіла, скільки росіян в’їхали до Криму за час окупації та яка доля на них чекає.

Скільки росіян в’їхали до Криму за час окупації

Про кількість росіян у Криму Таміла Ташева розповіла в інтерв’ю РБК-Україна.

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За час окупації Криму туди незаконно перемістилося від 500 до 800 тис. росіян. Вони провадять там свою політику та вороже налаштовані щодо повернення Криму додому. Думку росіян Україна враховувати не буде, наголошує Ташева.

Однак у Криму є велика частка людей, які підтримують і чекають Україну. Кримчани свідомо поширюють проукраїнські листівки, малюють графіті, вішають українські прапори в публічних місцях. За це їх штрафують та переслідують росіяни.

Щоб спростити процес повернення росіян з Криму у Росію, Таміла Ташева радить їм самотужки виїжджати вже зараз:

— Ми радимо їм раніше їхати з окупованого Криму, поки у них є така можливість.

Для тих, хто не послухається, в українському законодавстві є така процедура, як примусове видворення.

Майже всі громадяни Росії в’їхали до Криму незаконно, тому українська сторона може і буде застосовувати таку процедуру. Однак колективне видворення є незаконним з погляду міжнародного права. Але і на це є рішення.

Тобто ми маємо видати 100 або 200 тис. індивідуальних рішень. Цим мають займатися українські міграційні органи, які відновлять свою роботу після деокупації.

— Розуміємо: щоб система працювала швидко, таких центрів має бути створено дуже багато.

З майном росіян, яке вони придбали, побудували після 2014 року, буде проводитися складний процес. Адже Україна не визнає підписаних у Криму угод, якщо вони не були зафіксовані за українським законодавством. Людям дадуть час на перереєстрацію, а потім верифікуватимуть документи.

Скоріш за все, доведеться розробляти компенсаційний механізм, адже видворити росіян просто так, як злочинців, не можна. Вони позиватимуться проти України до Європейського суду з прав людини.

Раніше ми розповідали, як зростає підтримка України в Криму та настрої там.

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