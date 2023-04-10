Війна в Україні

Примусове видворення? Таміла Ташева розповіла, скільки росіян в’їхали до Криму та що з ними робитимуть

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Квітня 2023, 14:00
Скільки росіян в'їхало до Криму за час окупації — Таміла Ташева
Фото: Unsplash

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