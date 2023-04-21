Украина

Рейды оккупантов и поражение пунктов управления противника: карта боевых действий в Украине 21 апреля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 апреля 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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