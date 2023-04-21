Рейды оккупантов и поражение пунктов управления противника: карта боевых действий в Украине 21 апреля в режиме онлайн

Современная война не только тесно связана с высокими технологиями, но и с обычным человеческим фактором. Но где бы ни находилась отметка линии разграничения на карте боевых действий, из действий оккупантов можно понять две вещи — от захватнических идей они не отступают, но боятся, что не смогут ничего противопоставить силе ВСУ.

Поэтому начинают усиливать контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях, чтобы не выдать собственные позиции. В то же время у себя в стране пытаются провести масштабную перестройку органов безопасности.

Но какими бы ни были действия захватчиков, какими бы ни были тяжелыми бои, Украина все равно победит извечную тьму, в которую пытается затянуть всех РФ.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают использовать беспилотные летательные аппараты Шахед и другие низкоточные системы, чтобы компенсировать деградацию российских поставок высокоточных боеприпасов.

Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат отметил, что с 11 сентября 2022 года Россия использовала почти весь свой стратегический ракетный запас и что украинские силы сбили 750 из общего количества 850 ракет, которые российские силы выпустили по Украине за этот период.

Кроме того, Юрий Игнат отметил, что российские войска перешли на более дешевые варианты с меньшей дальностью, а управляемые авиационные бомбы советских времен изъяли из хранилищ для реставрации.

Но уже летом страна-агрессор может начать производство новых крылатых ракет Х-50, чтобы продолжить удары по украинским территориям.

В то же время, по данным экспертов, ФСБ России, похоже, проводит масштабную перестройку российских органов безопасности. А рейды ФСБ и МВД в отделах милиции Москвы проходят на фоне серии арестов и увольнений известных членов руководства Росгвардии.

Кремль может настаивать на таких арестах и расследованиях, чтобы провести капитальный ремонт внутреннего аппарата безопасности, чтобы устранить впавших в немилость Кремля чиновников и консолидировать дальнейший контроль органов внутренней безопасности.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов и произвел 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские защитники отразили более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области, Стукаловка, Павловка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отразили 22 атаки противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Зализное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Керамик, Степовое, Каменка, Тоненькое, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно вел наступательные действия в районах Пречистовки и Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Вместе с тем в течение суток произвел обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области, Червоное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области, Берислав, Ивановка, Веселое Херсонской области и город Херсон.

В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских. В то же время во время таких проверок оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в российской армии.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла один удар по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления противника.

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