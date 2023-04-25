Війна в Україні

Росіяни лютують! Вечірній обстріл Нікопольського району призвів до… — перші фото

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 21:07
Росіяни лютують! Вечірній обстріл Нікопольського району призвів до… — перші фото

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