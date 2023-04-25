Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровську область. 25 квітня надвечір ворог обстріляв Марганець та Нікополь з важкої артилерії.

На жаль, є руйнування та постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Читай, що відомо про атаку окупантів.

Обстріл Нікополя та Марганця 25 квітня

У Марганці постраждали дві жінки — 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно, — написав Лисак.

Також у місті пошкоджені дві адмінбудівлі, вісім приватних будинків, п’яти- та двоповерхівка. Повністю знищені дві господарські споруди, ще 12 — понівечені. Ударів зазнали газогін та лінії електропередач. Рятувальники вже загасили пожежу в одному з гаражів.

Тим часом у Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки. Постраждалу територію досі обстежують, інформація уточнюється.

Вибухи в Нікополі та Марганці сьогодні: фото

Росіяни лютують! Вечірній обстріл Нікопольського району призвів до… — перші фото / 5 Фотографій

Фото: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак / Telegram

Нікопольський район постійно страждає від обстрілів росіян. Нещодавня атака по зоні Каховського водосховища поранила кількох цивільних. Дивись наслідки ворожого удару.

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