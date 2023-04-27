Росія вгатила по Миколаєву з Калібрів: понад 20 поранених, є загиблий

Російські військові безупинно продовжують терор мирного населення. Щодня вони скоюють воєнні злочини та не змінюють своєї тактики — підло атакують уночі.

В ніч проти 27 квітня російські військові обстріляли Миколаїв. Близько 01:00 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Ворог атакував Миколаїв із застосуванням ракет типу Калібр.

Миколаїв: обстріл сьогодні, 27 квітня, та його наслідки

Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок, дві — у приватні домівки. Унаслідок обстрілу Миколаєва 23 людини отримали поранення, серед них одна дитина. На жаль, одна людина загинула.

За даними ОК Південь, ворог атакував Миколаїв Калібрами з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення, — очевидний факт терору мирного населення, — йдеться у повідомленні.

Ворожі ракети зруйнували один приватний будинок, інший — пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідували, зараз триває розбір конструкцій.

Обстріл Миколаєва 27 квітня 2023: фото

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Обстріл Миколаєва 27 квітня: реакція Володимира Зеленського

— Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни — терор і знищення українців та всього українського.

Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність, — написав він.

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Ворог жорстоко обстрілює прифронтові території. Так з окупованого Енергодара росіяни завдають ударів по Нікопольщині. Раніше ми розповідали про обстріл Нікополя 25 квітня.

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Фото: ОК Південь, журналіст Факти ICTV Даніїл Слиж