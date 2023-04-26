Сумщина під обстрілом окупантів: знову постраждали мирні люди

Росіяни не припиняють ні на день демонструвати свою жорстокість та звірство. Щодня вони завдають підступних ударів по Україні, шкоди мирному населенню, часто забирають життя. Сьогодні, 26 квітня, російські військові обстріляли Сумщину.

Обстріл Сумщини 26 квітня: що відомо

Російські військові опівдні здійснили обстріл з міномета Юнаківської громади, було зафіксовано чотири прильоти, повідомили у Сумській ОВА.

На щастя, ніхто не загинув. Але внаслідок обстрілу громади поранено двох цивільних осіб. Людей відвезли до лікарняного закладу.

Зараз їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

Окупанти щодня завдають жорстоких ударів по територіях, які звільнили ЗСУ. Вчора російські військові завдали удару по Куп’янську, під завалами музею опинилися люди.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: ДСНС