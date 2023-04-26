Війна в Україні

Сумщина під обстрілом окупантів: знову постраждали мирні люди

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Квітня 2023, 16:18
Обстріл Сумщини 26 квітня 2023: вибухи в у Юнаківській громаді

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