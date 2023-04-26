Сумская область под обстрелом оккупантов: снова пострадали мирные люди

Россияне не прекращают ни на день демонстрировать свою жестокость и зверство. Каждый день они наносят подлые удары по Украине, ущерб мирному населению, часто забирают жизни. Сегодня, 26 апреля, российские военные обстреляли Сумскую область.

Обстрел Сумской области 26 апреля: что известно

Российские военные в полдень совершили обстрел из миномета Юнаковской общины, было зафиксировано четыре прилета, сообщили в Сумской ОВА.

К счастью, никто не погиб. Но в результате обстрела общины ранены двое гражданских. Людей отвезли в больничное учреждение. Сейчас им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Оккупанты ежедневно наносят жестокие удары по территориям, которые освободили ВСУ. Вчера российские военные нанесли удар по Купянску, под завалами музея оказались люди.

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Фото: ГСЧС