Энергетические объекты — снова мишень: последствия российских обстрелов Токаревки и Харьковоблэнерго

Какой бы ни была погода на улице и дата на календаре, враг, несмотря на все, продолжает нарушать все обычаи и правила ведения войны, когда наносит очередные удары по критической инфраструктуре и районам, где живут мирные жители.

Сегодня, 27 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Харьковскую область, а именно село Токаревка.

О последствиях атаки захватчиков сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Только что враг обстрелял село Токаревка Харьковского района.

По данным главы ОВА, пострадали работники Харьковоблэнерго, которые занимались восстановлением линий электропередач.

Также Олег Синегубов добавил, что, к сожалению, один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

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