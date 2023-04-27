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Энергетические объекты — снова мишень: последствия российских обстрелов Токаревки и Харьковоблэнерго

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 апреля 2023, 17:35
Токарівка
Фото: ГСЧС/Facebook

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