А небо плачет грозами: гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в восьми областях Украины

Пока украинцы ждут победы над врагом и ясного солнышка на небе, Украинский гидрометцентр 27 апреля объявил штормовое предупреждение в восьми областях Украины.

Синоптики отмечают, что жителям этих регионов следует ожидать грозы, град и шквалы ветра.

Днем 27 апреля на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Желтый уровень опасности объявлен в восьми областях Украины:

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Херсонская.

Кроме того, по данным синоптиков, ночью 27 и 28 апреля на Западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки 0-3°С.

Что делать в случае шторма

сохраняй покой и избегай паники;

оказывай помощь инвалидам, детям, старикам и соседям;

закрой окна и отойди от них подальше;

включи радио или телевизор;

погаси огонь в грубах, выключи электро- и газоснабжение;

собери документы, одежду и необходимые и ценные вещи;

собери продукты питания на несколько дней, питьевую воду, медикаменты, фонарик, приемник на батарейках;

обходи шаткие здания и дома с шаткой крышей;

избегай мостов, эстакад, трубопроводов, линий электросетей, водоемов, потенциально опасных промышленных объектов и деревьев.

Что не стоит делать в случае шторма

не пытайся перейти в другое здание, если бурлит ненастье, — это может быть опасно;

не пользуйся лифтами, электросеть может внезапно выключить.

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