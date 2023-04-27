А небо плачет грозами: гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в восьми областях Украины

Пока украинцы ждут победы над врагом и ясного солнышка на небе, Украинский гидрометцентр 27 апреля объявил штормовое предупреждение в восьми областях Украины.
Синоптики отмечают, что жителям этих регионов следует ожидать грозы, град и шквалы ветра.
Днем 27 апреля на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Днем 27 апреля на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Кроме того, по данным синоптиков, ночью 27 и 28 апреля на Западе Украины, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки 0-3°С.
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