А небо плаче грозами: гідрометцентр оголосив штормове попередження у восьми областях України

Поки українці чекають на перемогу над ворогом та ясного сонечка на небі, Український гідрометцентр 27 квітня оголосив штормове попередження у восьми областях України.
Синоптики зазначають, що жителям цих регіонів варто очікувати на грози, град та шквали вітру.
Вдень 27 квітня на Лівобережжі грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Вдень 27 квітня на Лівобережжі грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Крім того, за даними синоптиків, вночі 27 та 28 квітня на Заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях очікуються заморозки 0-3°С.
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