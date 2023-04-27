А небо плаче грозами: гідрометцентр оголосив штормове попередження у восьми областях України

Поки українці чекають на перемогу над ворогом та ясного сонечка на небі, Український гідрометцентр 27 квітня оголосив штормове попередження у восьми областях України.

Синоптики зазначають, що жителям цих регіонів варто очікувати на грози, град та шквали вітру.

Вдень 27 квітня на Лівобережжі грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Жовтий рівень небезпеки оголошено у восьми областях України:

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Херсонська.

Крім того, за даними синоптиків, вночі 27 та 28 квітня на Заході України, а також у Житомирській та Вінницькій областях очікуються заморозки 0-3°С.

Що робити у випадку шторму

зберігай спокій та уникай паніки;

надай допомогу інвалідам, дітям, людям похилого віку та сусідам;

закрий вікна та відійди від них подалі;

ввімкни радіо або телевізор;

загаси вогонь у грубах, вимкни електро- та газо- постачання;

збери документи, одяг та необхідні та цінні речі;

збери продукти харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик, приймач на батарейках;

обминай хиткі будівлі та будинки з хитким дахом;

уникай мостів, естакад, трубопроводів, ліній електромереж, водойм, потенційно небезпечних промислових об’єктів та дерев.

Що не варто робити у випадку шторму

не намагайся перейти в іншу будівлю, якщо вирує непогода, — це може бути небезпечно;

не користуйся ліфтами, електромережу можуть раптово вимкнути.

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