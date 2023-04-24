Знову зливи? Яка погода буде в останній тиждень квітня

Весною хочеться насолоджуватися проміннями сонця та тепла, вдихати аромати цвітінь та свіжоскошеної трави.

Якщо березень потішив українців першим теплом, то квітень розпочав сезон дощів, який не лише ускладнив прогулянки, а й підтопив низку регіонів.

Та чого чекати від погоди наприкінці місяця: триватимуть опади чи можна нарешті ховати дощовик з теплими куртками? Якою буде погода 24–30 квітня, розповіли синоптики.

Прогноз погоди на останній тиждень квітня

Наразі прогнози синоптиків не надто втішні. Передбачається, що останній тиждень квітня буде з періодичними зливами по всій території країни, тож загальна кількість опадів за місяць може перевищити норму.

На тлі циклонічної діяльності та атмосферних фронтів підвищуватиметься температура повітря. У центральних і східних областях вона може перевищити норму.

Крім того, у повітрі буде підвищена концентрація березового пилку. Тож тим, у кого сезонна алергія, варто вже подумати, як протистояти симптомам.

Погода на 24 квітня, понеділок

24 квітня по всій території країни очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами та градом. Вітер змінних напрямків 3–8 м/с, під час гроз — поривчастий.

Температура повітря вночі від +4 до +9 °C, вдень — від +15 до +20 °C.

Погода на 25 квітня, вівторок

У ніч на 25 квітня у західних і східних областях очікуються дощі. Вдень вони поширяться на всі області, винятки — центральні, південні області України та Крим.

Вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, під час гроз — поривчастий. Температура повітря вночі від +5 до +10 °C, вдень — від +14 до +19 °C.

Погода на 26 квітня, середа

Вночі на крайньому сході України та в західних областях синоптики прогнозують дощі. Вдень опади припиняться у Київській, Чернігівській та Одеській областях. Однак на Вінниччині та Буковині продовжуватимуться зливи.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +5 – +10 °C, температура вдень +15 – +20 °C. На заході — від +9 до +14 °C, на півдні температурна позначка сягне +19 – +23 °C.

Погода на 27 квітня, четвер

Вночі у західних, Одеській, Київській областях та в Приазов’ї будуть дощі. Вдень вони пройдуть майже на всій території країни. Однак на Лівобережжі очікують сильні зливи з градом і шквалистими поривами вітру.

Температура повітря на заході +2 – +7 °C, вдень +9 – +14 °C. На решті території України температура буде вищою — від +7 до +12 °C вночі, а вдень від +16 до +21 °C.

Погода на 28 квітня, п’ятниця

У південних, центральних, східних областях та на Сумщині знову очікують зливи, місцями з грозами. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, у східній частині змінних напрямків, 3–8 м/с.

Нічна температура повітря на заході та півночі від +2 до +7 °C, в інших частинах країни термометр показуватиме +7 – +12 °C вночі та +10 – +15 °C вдень. Денна температура на сході буде ще вищою: від +15 до +20 °C.

Погода на 29–30 квітня, субота та неділя

На Лівобережжі України знову дощі. На інших територіях країни істотних опадів не буде. Вітер західний, північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі від +4 до +9 °C, вдень прогріється до +14 – +19 °C.

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