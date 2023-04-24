Знову зливи? Яка погода буде в останній тиждень квітня

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 24 Квітня 2023, 17:00
погода на останній тиждень квітня
Фото: Pexels

Більше новин
тарифи на електроенергію
Далі тільки більше? Чому та на скільки можуть зрости тарифи на електроенергію
Посадка лохини навесні: поради та оптимальні терміни посадки
Не купуй, а вирости: оптимальні терміни посадки лохини в ґрунт та як правильно це робити
Військові на фронті
“Ми воюємо заради дітей”: боєць ЗСУ про Україну нового покоління та мотивацію на фронті
Що таке мігрень та як її лікувати
Більше ніж просто головний біль. Що таке мігрень, чому виникає та які продукти її провокують
Дивитись більше

Матеріали по темі

В низці областей червоний рівень небезпеки через весняне водопілля
Червоний рівень небезпеки через водопілля — які області України в зоні ризику та до якого числа буде негода
погода в Україні на 17-23 квітня
Дощі скінчаться і прогріється до +20? Синоптик дав прогноз погоди на тиждень після Великодня
Знову зливи? Яка погода буде в останній тиждень квітня
Вода вийшла з берегів! У яких районах Києва зафіксовано підтоплення — фото
водопілля
Водопілля у Києві та області. Кому радять підготуватися до підтоплення

Відео
карта бойових дій

Наступ ворога на кількох напрямках і крадіжка збіжжя: карта бойових дій в Україні 24 квітня
0:03:56
нові трамваї у Києві
Новий дизайн, просторий салон, клімат контроль та зарядки для гаджетів: де у Києві з’явились нові трамваї
0:02:47
навчання військових у Львові
Знайти себе у мирному житті: у Львові безкоштовно навчають поранених бійців
0:05:05
Знову зливи? Яка погода буде в останній тиждень квітня
Думав, стрибати чи ні! Страшні спогади після трагедії у багатоповерхівці Одеси та що з будівлею зараз
карта бойових дій 23.04.2023
ЗСУ завдали вісім ударів по районах зосередження окупантів: аналітика ISW та карта бойових дій в Україні 23 квітня
0:03:08
Митець з Люксембурга навчає українських дітей мистецтва кераміки
Об’єднав дітей з усього світу заради миру: митець з Люксембурга створює керамічне панно про Україну
0:03:03
Історія волонтера Сергія з Оріхова: допомагає виживати у місті
Допомагає людям, що лишилися без води, електрики та газу, бо це по-людськи! Історія волонтера з Оріхова
0:04:11
Знову зливи? Яка погода буде в останній тиждень квітня
Бахкає, а 5-річний Костик мужньо вдягає шолом і бронежилет! Репортаж з Авдіївки
0:07:18
карта бойових дій
Незламність Бахмута й дивні маневри ворога у Скадовську: карта бойових дій в Україні 22 квітня в режимі онлайн
0:03:48
Штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку: як бійці повертали свої позиції
Вдалий штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку! Бійці розповіли, як проходив бій за повернення позицій
Більше відео
День доньки
Читати далі
День доньки 2023: дата, історія та традиції свята
місячний календар
Читати далі
Садівництва та городництва час! Місячний посівний календар на квітень 2023 року

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь