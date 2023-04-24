Снова ливни? Какая погода будет в последнюю неделю апреля

Весной хочется наслаждаться лучами солнца и тепла, вдыхать ароматы цветов и свежескошенной травы на прогулке по парку или скверу.

Если март порадовал украинцев первым теплом, то апрель начал сезон дождей, который не только усложнил прогулки, но и подтопил ряд регионов.

Но чего ждать от погоды в конце месяца: будут ли продолжаться осадки или можно наконец спрятать плащ и теплые куртки? Какой будет погода 24–30 апреля, рассказали синоптики.

Прогноз погоды на последнюю неделю апреля

Пока прогнозы синоптиков не слишком утешительны. Предполагается, что последняя неделя апреля будет с периодическими ливнями по всей территории страны, поэтому общее количество осадков в месяц может превысить норму.

На фоне циклонической деятельности и атмосферных фронтов повысится температура воздуха. В центральных и восточных областях она может даже превысить норму.

Кроме того, в воздухе будет повышена концентрация березовой пыльцы. Так что тем, у кого сезонная аллергия, стоит уже подумать, как противостоять симптомам.

Погода на 24 апреля, понедельник

24 апреля на всей территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и градом. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с, во время гроз — порывистый.

Температура воздуха ночью будет от +4 до +9 °C, днем от +15 до +20 °C.

Погода на 25 апреля, вторник

В ночь на 25 апреля в западных и восточных областях ожидается дождь. Днем осадки распространятся на все области, исключение — центральные, южные области Украины и Крым.

Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с, во время гроз — порывистый. Температура воздуха ночью от +5 до +10 °C, днем от +14 до +19 °C.

Погода на 26 апреля, среда

Ночью на крайнем востоке Украины и западных областях синоптики прогнозируют дожди. Днем осадки прекратятся в Киевской, Черниговской и Одесской областях. Однако в Винницкой области и на Буковине будут продолжаться ливни.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +5 – +10 °C, температура днем +15 – +20 °C. На западе от +9 до +14 °C, на юге температурная отметка достигнет +19 – +23 °C.

Погода на 27 апреля, четверг

Ночью в западных, Одесской, Киевской областях и на Приазовье будут дожди. Днем они пройдут почти по всей территории страны. Сильные ливни с градом и шквалистыми порывами ветра ожидают только на Левобережье.

Температура воздуха на западе +2 – +7 °C, днем +9 – +14 °C. На остальной территории Украины температура будет выше — от +7 до +12 °C ночью, а днем от +16 до +21 °C.

Погода на 28 апреля, пятница

В южных, центральных, восточных областях и Сумской области снова ожидают ливни, местами с грозами. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, в восточной части переменных направлений, 3–8 м/с.

Ночная температура воздуха на западе и севере от +2 до +7 °C, в других частях страны термометр будет показывать +7 – +12 °C ночью, и +10 – +15 °C днем. Дневная температура на востоке будет еще выше от +15 до +20 °C.

Погода на 29–30 апреля, суббота и воскресенье

На Левобережье Украины снова дожди. На других территориях страны существенных осадков не будет. Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью от +4 до +9 °C, днем прогреется до +14 – +19 °C.

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