Снова ливни? Какая погода будет в последнюю неделю апреля

Вероника Кононенко, редактор сайта 24 апреля 2023, 17:00
погода на останній тиждень квітня
Фото: Pexels

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