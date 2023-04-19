Красный уровень опасности из-за наводнений — какие области Украины в зоне риска и до какого числа будет непогода

В последнее время природа доставляет хлопот людям. Во многих областях Украины случаются подтопления. Спасатели каждый день оказывают помощь пострадавшим. В каких областях красный уровень опасности из-за наводнений и до какого числа будет непогода? Читай подробно в нашем материале.

В ряде областей красный уровень опасности из-за наводнений

В ГСЧС сообщают, что ежедневно ликвидируют последствия наводнения в большинстве областей Украины. Однако самая тяжелая ситуация на Днепре.

В результате весеннего наводнения мы наблюдаем активный рост уровня воды, в частности, объявлен красный и оранжевый уровни опасности, — пишут в ГСЧС.

К областям с красным и оранжевым уровнем опасности относятся:

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Киевская,

Черкасская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Запорожская.

Весеннее наводнение наблюдается и в Черниговской области.

Сейчас ситуация стабильная. Ее контролирует ГСЧС. Остаются подтопленными около 330 домов в пяти областях и 1642 хозяйства в шести областях.

Больше всего — в Черниговской, Днепропетровской и Кировоградской.

До какого числа будут затопления городов

Гидрологические прогнозы Укргидрометцентра ГСЧС указывают на то, что наводнения продлятся еще минимум неделю.

Пик подтоплений придется на период с 18 по 28 апреля.

— По прогностическим данным, период 10 дней, с 18 по 28 апреля. Именно в этот период мы ожидаем прохождение максимальных уровней, — отметил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков.

Раньше мы рассказывали о паводках в Украине в разных областях.

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