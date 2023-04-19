Красный уровень опасности из-за наводнений — какие области Украины в зоне риска и до какого числа будет непогода

В последнее время природа доставляет хлопот людям. Во многих областях Украины случаются подтопления. Спасатели каждый день оказывают помощь пострадавшим. В каких областях красный уровень опасности из-за наводнений и до какого числа будет непогода? Читай подробно в нашем материале.
В ГСЧС сообщают, что ежедневно ликвидируют последствия наводнения в большинстве областей Украины. Однако самая тяжелая ситуация на Днепре.
В результате весеннего наводнения мы наблюдаем активный рост уровня воды, в частности, объявлен красный и оранжевый уровни опасности, — пишут в ГСЧС.
В результате весеннего наводнения мы наблюдаем активный рост уровня воды, в частности, объявлен красный и оранжевый уровни опасности, — пишут в ГСЧС.
К областям с красным и оранжевым уровнем опасности относятся:
Весеннее наводнение наблюдается и в Черниговской области.
Сейчас ситуация стабильная. Ее контролирует ГСЧС. Остаются подтопленными около 330 домов в пяти областях и 1642 хозяйства в шести областях.
Больше всего — в Черниговской, Днепропетровской и Кировоградской.
Гидрологические прогнозы Укргидрометцентра ГСЧС указывают на то, что наводнения продлятся еще минимум неделю.
Пик подтоплений придется на период с 18 по 28 апреля.
Пик подтоплений придется на период с 18 по 28 апреля.
— По прогностическим данным, период 10 дней, с 18 по 28 апреля. Именно в этот период мы ожидаем прохождение максимальных уровней, — отметил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков.
Раньше мы рассказывали о паводках в Украине в разных областях.
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