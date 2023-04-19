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Красный уровень опасности из-за наводнений — какие области Украины в зоне риска и до какого числа будет непогода

Анастасия Грубрина, редактор сайта 19 апреля 2023, 11:00
В низці областей червоний рівень небезпеки через весняне водопілля
Фото: ГСЧС/Facebook

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