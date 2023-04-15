В Киевской области все еще сохраняется опасность подтоплений некоторых районов из-за непогоды.

Журналист Фактов ICTV Василий Сафьянюк сообщает, что вода вышла из берегов в Никольской Слободке, в частности подтопило ЖК Русановская гавань, а также Русановскую набережную. Уровень воды поднялся и на Оболонской набережной возле парка Наталка.

В ГСЧС в Киевской области сообщают о том, что спасатели работают в круглосуточном режиме. Они постоянно мониторят повышение уровня воды и оказывают помощь людям.

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Вечером 14 апреля локальные подтопления также были зафиксированы в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко вчера провел экстренное выездное совещание вблизи подтопленного моста в поселке Иванков Вышгородского района, чтобы вместе со спасателями и органами местных властей стабилизировать ситуацию.

Сейчас на подтопленном участке дороги обустраивают насыпной переезд и понтон. Полицейские также оказывают помощь украинцам в зоне подтопления.

Подтопление Никольской Слободки — фото

Вода вышла из берегов! В каких районах Киева зафиксировано подтопление — фото / 4 Фотографии

Фото: журналист Фактов ICTV Василий Сафьянюк.

Подтопление Киева — видео

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