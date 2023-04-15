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Вода вышла из берегов! В каких районах Киева зафиксировано подтопление — фото

Елена Яковлева, редактор сайта 15 апреля 2023, 10:41
Підтоплення Києва 15 квітня 2023 - які райони залило водою

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