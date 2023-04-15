У Київській області все ще зберігається небезпека підтоплень деяких районів унаслідок негоди.

Журналіст Фактів ICTV Василь Саф’янюк повідомляє, що вода вийшла з берегів у Микільській Слобідці, зокрема підтопило ЖК Русанівська гавань, а також Русанівську набережну. Рівень води піднявся і на Оболонській набережній біля парку Наталка.

У ДСНС у Київській області повідомляють про те, що рятувальники працюють у цілодобовому режимі. Вони постійно моніторять підняття рівня води та надають допомогу людям.

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Станом на вечір 14 квітня локальні підтоплення також були зафіксовані у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко вчора провів екстрену виїзну нараду поблизу підтопленого мосту в селищі Іванків Вишгородського району, щоб разом з рятувальниками та органами місцевої влади стабілізувати ситуацію.

Зараз на підтопленій ділянці дороги облаштовують насипний переїзд та понтон. Поліцейські також надають допомогу українцям у зоні підтоплення.

Підтоплення Микільської Слобідки — фото

Вода вийшла з берегів! У яких районах Києва зафіксовано підтоплення — фото / 4 Фотографії

Фото: журналіст Фактів ICTV Василь Саф’янюк.

Підтоплення Києва — відео

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