Вода вийшла з берегів! У яких районах Києва зафіксовано підтоплення — фото

У Київській області все ще зберігається небезпека підтоплень деяких районів унаслідок негоди.
Журналіст Фактів ICTV Василь Саф’янюк повідомляє, що вода вийшла з берегів у Микільській Слобідці, зокрема підтопило ЖК Русанівська гавань, а також Русанівську набережну. Рівень води піднявся і на Оболонській набережній біля парку Наталка.
У ДСНС у Київській області повідомляють про те, що рятувальники працюють у цілодобовому режимі. Вони постійно моніторять підняття рівня води та надають допомогу людям.
Станом на вечір 14 квітня локальні підтоплення також були зафіксовані у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.
Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко вчора провів екстрену виїзну нараду поблизу підтопленого мосту в селищі Іванків Вишгородського району, щоб разом з рятувальниками та органами місцевої влади стабілізувати ситуацію.
Зараз на підтопленій ділянці дороги облаштовують насипний переїзд та понтон. Поліцейські також надають допомогу українцям у зоні підтоплення.
Фото: журналіст Фактів ICTV Василь Саф’янюк.
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