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Вода вийшла з берегів! У яких районах Києва зафіксовано підтоплення — фото

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Квітня 2023, 10:41
Вода вийшла з берегів! У яких районах Києва зафіксовано підтоплення — фото

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