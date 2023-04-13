Дощитиме, та холодно не буде: прогноз погоди на Великдень 2023

Скоро вже буде паска, і доки всі купують м’яско, варто також дізнатися прогноз погоди на Великдень, який цього тижня святкуватимуть християни східного обряду.

Тож як святкуватимемо: вдома чи на свіжому повітрі? Про погоду на Великдень 2023 розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у телемарафоні Єдині новини.

Погода на Великдень 2023

Синоптикиня Наталія Птуха каже, що на Великдень в Україні переважно дощитиме: у західних областях, частково центральних, північних і, зокрема, на Київщині.

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Також вона зауважила, що на Великдень опади будуть меншими, ніж на початку цього тижня.

— Уже після Великодня погода стане спокійнішою, а температура повітря почне підвищуватися, — додає Наталія Птуха.

За її словами, така погода є нормальною для весняної пори року.

15 та 16 квітня в нічні години по всій території України буде від +2 ºС до +8 ºС, вдень — від +9 ºС до +15 ºС.

З 17 квітня небо буде похмурим, але температура поступово підвищуватиметься.

А ось чи не затьмарить небо над Україною ракетними атаками у день Великодня — читай в іншому матеріалі.

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