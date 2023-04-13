Дощитиме, та холодно не буде: прогноз погоди на Великдень 2023

Скоро вже буде паска, і доки всі купують м’яско, варто також дізнатися прогноз погоди на Великдень, який цього тижня святкуватимуть християни східного обряду.
Тож як святкуватимемо: вдома чи на свіжому повітрі? Про погоду на Великдень 2023 розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у телемарафоні Єдині новини.
Синоптикиня Наталія Птуха каже, що на Великдень в Україні переважно дощитиме: у західних областях, частково центральних, північних і, зокрема, на Київщині.
Також вона зауважила, що на Великдень опади будуть меншими, ніж на початку цього тижня.
Також вона зауважила, що на Великдень опади будуть меншими, ніж на початку цього тижня.
— Уже після Великодня погода стане спокійнішою, а температура повітря почне підвищуватися, — додає Наталія Птуха.
За її словами, така погода є нормальною для весняної пори року.
15 та 16 квітня в нічні години по всій території України буде від +2 ºС до +8 ºС, вдень — від +9 ºС до +15 ºС.
15 та 16 квітня в нічні години по всій території України буде від +2 ºС до +8 ºС, вдень — від +9 ºС до +15 ºС.
З 17 квітня небо буде похмурим, але температура поступово підвищуватиметься.
А ось чи не затьмарить небо над Україною ракетними атаками у день Великодня — читай в іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!