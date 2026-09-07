Бабине літо 2026 в Україні: чи буде ще тепло та коли чекати сонячної погоди

Бабине літо — це той самий короткий осінній подарунок, коли після перших холодів природа раптом повертає сонце, тепло й майже літній настрій.

Чи можна назвати у 2026 році точну дату такого потепління? Розповідаємо у матеріалі.

Коли буде бабине літо 2026

Бабине літо не приходить за чітким графіком, а з’являється разом зантициклоном — розповів виданню Тrueua начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Найімовірніший період для бабиного літа 2026 в Україні — друга половина вересня та початок жовтня.

Саме в цей час після першого осіннього похолодання можуть встановитися кілька днів сухої, сонячної та теплої погоди. Однак конкретні дати стануть зрозумілими лише ближче до самого періоду.

У вересні 2026 року середня температура в Україні, за прогнозом Укргідрометцентру, очікується в межах +11…+18°C, що відповідає кліматичній нормі. Опади прогнозують також близькими до звичайних показників — 37–76 мм, а в Карпатах — 74–106 мм.

Читати на тему Погода на вересень 2026 в Україні: яким буде початок осені Синоптики обіцяють багато комфортних та сухих днів у вересні.

Важливо розуміти: бабине літо — це не будь-яке осіннє потепління. Йдеться про доволі стійкий період сухої, сонячної та відносно теплої погоди, який приходить після похолодання.

Найчастіше такі умови створює антициклон — область підвищеного атмосферного тиску, яка приносить ясну погоду і багато сонця.

Вже 8–10 вересня в Україні очікується переважно суха погода, а вдень повітря може прогрітися до +23…+28°C. Однак називати це бабиним літом ще не варто.

Для нього важливо, щоб потепління настало саме після помітного осіннього похолодання.

Тож бабине літо 2026 іще попереду, найімовірніше це — кінець вересня та початок жовтня.

Якщо погода буде сприятливою, українці ще встигнуть насолодитися сонячними й по-літньому теплими днями перед остаточним приходом типової осені.

А ще поцікався, куди відлітають лелеки на зиму з України і чому вони не можуть залишитися.

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