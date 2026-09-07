Дозвілля Погода

Бабине літо 2026 в Україні: чи буде ще тепло та коли чекати сонячної погоди

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 19:30 2 хв.
бабье лето 2026
Фото Pexels

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