Водопілля у Києві та області. Кому радять підготуватися до підтоплення

Сили природи час від часу можуть бути руйнівними для людини. Так, наприклад, вода може вийти з берегів та підтопити деякі населені пункти.
Так сталося у селищі Іванків Вишгородського району Київщини. Внаслідок тривалих дощів там розмило дамбу місцевого ставка, через що вода підтопила дві вулиці.
Відповідні служби допомагають місцевим та очищують канали. Рівень води поступово знижується, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Однак негода навіть не думає припинятися.
За прогнозами, 13–14 квітня у Києві та прилеглих до Дніпра територіях Вишгородського, Броварського, Бориспільського районів оголошено другий рівень небезпеки помаранчевого кольору.
У Києві теж відчуваються наслідки негоди. Під воду вже пішли кілька прогулянкових зон поблизу Дніпра, частина набережної біля моста Метро. Також підтоплена нова набережна на лівому березі, недалеко від мосту Метро.
У КМДА повідомляють, що через негоду у квітні є ризик підтоплення окремих територій. Очікувані максимальні рівні водопілля не становлять загрози промисловим об’єктам і житловим масивам, однак жителям слід підготуватися.
Наприкінці квітня — на початку травня очікуються рясні дощі. Через це у Києві прогнозують збільшений рівень водопілля у певних районах Києва.
Можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок. Йдеться про села:
Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах:
Можливе часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра — в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина. Вірогідними є затоплення прируслових ділянок — масиву Конча-Заспа.
Жителям цих територій треба підготуватися до можливого підтоплення, а саме:
Рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій і техніку для роботи в умовах повені.
Фото: поліція Київщини
Та негода сьогодні — не найстрашніший ворог України. Зараз масові трагедії в наш дім приносить окупант. Що відомо про обстріл Запоріжжя 14 квітня, читай у матеріалі.
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