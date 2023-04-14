Сили природи час від часу можуть бути руйнівними для людини. Так, наприклад, вода може вийти з берегів та підтопити деякі населені пункти.

Так сталося у селищі Іванків Вишгородського району Київщини. Внаслідок тривалих дощів там розмило дамбу місцевого ставка, через що вода підтопила дві вулиці.

Відповідні служби допомагають місцевим та очищують канали. Рівень води поступово знижується, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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Однак негода навіть не думає припинятися.

За прогнозами, 13–14 квітня у Києві та прилеглих до Дніпра територіях Вишгородського, Броварського, Бориспільського районів оголошено другий рівень небезпеки помаранчевого кольору.

Підтоплення у Києві та області — фото

Водопілля у Києві та області. Кому радять підготуватися до підтоплення / 4 Фотографії

У Києві теж відчуваються наслідки негоди. Під воду вже пішли кілька прогулянкових зон поблизу Дніпра, частина набережної біля моста Метро. Також підтоплена нова набережна на лівому березі, недалеко від мосту Метро.

У КМДА повідомляють, що через негоду у квітні є ризик підтоплення окремих територій. Очікувані максимальні рівні водопілля не становлять загрози промисловим об’єктам і житловим масивам, однак жителям слід підготуватися.

Території, які може зачепити підтоплення

Наприкінці квітня — на початку травня очікуються рясні дощі. Через це у Києві прогнозують збільшений рівень водопілля у певних районах Києва.

Можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок. Йдеться про села:

Осещина;

Погреби;

Хотянівка;

Троєщина;

Гнідин;

Вишеньки;

заплави Дніпра на півдні столиці.

Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах:

Воскресенські Сади;

Русанівські Сади;

Осокорки;

Позняки;

Вишеньки.

Можливе часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра — в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина. Вірогідними є затоплення прируслових ділянок — масиву Конча-Заспа.

Як готуватися до підтоплення

Жителям цих територій треба підготуватися до можливого підтоплення, а саме:

перенести найцінніші речі на верхні поверхи будівель або горища; бути готовими вимкнути електрику, газ та усі побутові прилади; про всяк випадок підготувати цінні речі та документи, якщо доведеться на якийсь час залишити будинок; подбати про домашніх тварин.

Рятувальники та житлово-комунальні служби мають алгоритм спільних дій і техніку для роботи в умовах повені.

Фото: поліція Київщини

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