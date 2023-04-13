Дождь, но холодно не будет: прогноз погоды на Пасху 2023

Скоро уже будет Пасха, и пока все покупают мяско, стоит также узнать прогноз погоды на Пасху, которую на этой неделе будут праздновать христиане восточного обряда.

Как будем праздновать: дома или на свежем воздухе? Про погоду на Пасху 2023 рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в телемарафоне Єдині новини.

Погода на Пасху 2023

Синоптик Наталья Птуха говорит, что на Пасху в Украине преимущественно будут идти дожди: в западных областях, частично центральных, северных и в части Киевской области.

Сейчас также смотрят

Также она отметила, что на Пасху осадки будут меньше, чем в начале этой недели.

— Уже после Пасхи погода станет более спокойной, а температура воздуха начнет повышаться, — добавляет Наталья Птуха.

По ее словам, такая погода является нормальной для весеннего времени года.

15 и 16 апреля в ночные часы по всей территории Украины будет от 2 ºС до 8 ºС тепла, днем — 9–15 ºС тепла.

С 17 апреля небо будет пасмурным, но температура будет постепенно повышаться.

А вот не омрачит ли небо над Украиной ракетными атаками в день Пасхи — читай в другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!