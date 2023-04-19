Червоний рівень небезпеки через водопілля — які області України в зоні ризику та до якого числа буде негода

Останнім часом природа додає клопоту людям. У багатьох областях України стаються підтоплення.
Рятувальники щодня надають допомогу постраждалим. В яких областях червоний рівень небезпеки через весняне водопілля та до якого числа буде негода? Читай детально в нашому матеріалі.
У ДСНС повідомляють, що щодня ліквідовують наслідки водопілля у більшості областей України. Однак найважчою є ситуація на Дніпрі.
Внаслідок весняного водопілля ми спостерігаємо активний ріст рівня води, зокрема оголошено червоний та помаранчевий рівні небезпеки, — пишуть у ДСНС.
Внаслідок весняного водопілля ми спостерігаємо активний ріст рівня води, зокрема оголошено червоний та помаранчевий рівні небезпеки, — пишуть у ДСНС.
До областей з червоним та помаранчевим рівнем небезпеки відносять:
Весняне водопілля спостерігається і в Чернігівській області.
Нині ситуація стабільна. Її контролює ДСНС. Залишаються підтопленими близько 330 будинків у п’яти областях та 1642 господарства у шести областях.
Найбільше — у Чернігівській, Дніпропетровській та Кіровоградській.
Гідрологічні прогнози Укргідрометцентру ДСНС вказують на те, що водопілля триватимуть ще щонайменше тиждень.
Пік підтоплень припаде на період з 18 до 28 квітня.
Пік підтоплень припаде на період з 18 до 28 квітня.
— За прогностичними даними, це період 10 днів (з 18 до 28 квітня). Саме в цей період ми очікуємо проходження максимальних рівнів, — зазначив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков.
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