Червоний рівень небезпеки через водопілля — які області України в зоні ризику та до якого числа буде негода

Останнім часом природа додає клопоту людям. У багатьох областях України стаються підтоплення.

Рятувальники щодня надають допомогу постраждалим. В яких областях червоний рівень небезпеки через весняне водопілля та до якого числа буде негода? Читай детально в нашому матеріалі.

Червоний рівень небезпеки через водопілля

У ДСНС повідомляють, що щодня ліквідовують наслідки водопілля у більшості областей України. Однак найважчою є ситуація на Дніпрі.

Зараз також дивляться

Внаслідок весняного водопілля ми спостерігаємо активний ріст рівня води, зокрема оголошено червоний та помаранчевий рівні небезпеки, — пишуть у ДСНС.

До областей з червоним та помаранчевим рівнем небезпеки відносять:

Київську,

Черкаську,

Полтавську,

Дніпропетровську,

Кіровоградську,

Запорізьку.

Весняне водопілля спостерігається і в Чернігівській області.

Нині ситуація стабільна. Її контролює ДСНС. Залишаються підтопленими близько 330 будинків у п’яти областях та 1642 господарства у шести областях.

Найбільше — у Чернігівській, Дніпропетровській та Кіровоградській.

До якого числа будуть підтоплення

Гідрологічні прогнози Укргідрометцентру ДСНС вказують на те, що водопілля триватимуть ще щонайменше тиждень.

Пік підтоплень припаде на період з 18 до 28 квітня.

— За прогностичними даними, це період 10 днів (з 18 до 28 квітня). Саме в цей період ми очікуємо проходження максимальних рівнів, — зазначив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков.

Раніше ми розповідали про паводки в Україні в різних областях.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!