Путешествия и вдохновение

Далеко ехать не нужно — северное сияние уже в Украине: фото и причина эффекта

Вероника Кононенко, редактор сайта 24 апреля 2023, 10:24
північне сяйво
Фото: Twitter

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