Далеко ехать не нужно — северное сияние уже в Украине: фото и причина эффекта

Раньше мы могли увидеть величественную красоту северного сияния только на картинках или в далеких странах. Однако в этом году природа решила подарить красоту жителям Украины.

Так, в ночь на 24 апреля удивительный свет, напоминающий северное сияние, смогли увидеть жители Киевской области. В частности, в Чернобыле, Броварах, Бородянке.

Также северное сияние в Украине заметили в Хмельницком, Ровно, Львовской и Ивано-Франковской, Черниговской и Черкасской областях, а жители засняли его на фото и видео.

Північне сяйво в Івано-Франковому на Львівщині. Зафіксовано о 22:04. Тривало 4 хвилини лише.



Відео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS — Так люблю той Львів ???????? (@lviv1256) April 23, 2023

Так, це правда. Північне сяйво над Україною, та над рідним Хмельницьким.

????Photoscape_km #NorthernLights pic.twitter.com/368jmzvbHw — Василь Камінський✙ (@Vasyl_Kaminskiy) April 23, 2023

Північне сяйво над Чорнобилем pic.twitter.com/4JFgHsHjR1 — Слава українському Криму (@nvAiOL22V3rq6oG) April 23, 2023

Северное сияние в Украине

Северное сияние — это оптическое явление быстро меняющегося свечения отдельных участков ночного неба. Возникает оно в верхних слоях атмосферы под влиянием потоков заряженных частиц, которые направляют магнитное поле планеты к полюсам.

Обычно такие сияния наблюдаются на расстоянии 20–35° от магнитных полюсов Земли одновременно на всех долготах, но с разной интенсивностью.

Киев находится на широте 50°, поэтому для нас такие явления чрезвычайно редки.

Как объясняют в компании Space Weather Live, северное сияние в украинском небе может быть следствием сильного геомагнитного шторма, произошедшего 23 апреля.

Но за такую красоту приходится платить мигренями всем чувствительным к погоде. Читай, когда будут магнитные бури в апреле, которые могут ощутить даже не метеозависимые.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.