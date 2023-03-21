Магнитные бури в апреле: эффект от сильных солнечных вспышек могут почувствовать даже не метеозависимые

Магнитные бури в апреле будут разной интенсивности. Ожидаются слабые, средние и мощные магнитные бури. Сохраняй себе календарь магнитных бурь в апреле 2023 года, чтобы подготовиться к этим природным явлениям.

Магнитные бури оказывают влияние на жизнь и поведение живых организмов на Земле. Они могут негативно влиять на здоровье людей, ведь у нас ухудшается самочувствие. Во время магнитных бурь мы ощущаем головную боль, головокружение, боли в суставах, нарушение сна, может быть также плохое настроение.

Магнитные бури в апреле 2023

Апрель сразу начнется с солнечной вспышки. Слабая магнитная буря ожидается уже 1 апреля. А 18 апреля ожидается сильная буря, последствия которой могут ощутить даже не метеозависимые люди.

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Магнитные бури в апреле — даты:

слабые: 1, 7, 20 апреля

средние: 20 апреля

сильные: 18 апреля

Как подготовиться к магнитным бурям

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь, нужно всегда иметь с собой лекарство от головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Во время магнитных бурь нужно больше времени проводить на свежем воздухе, соблюдать режим сна. Также может помочь контрастный душ, но его следует принимать с учетом состояния своего здоровья. Если есть проблемы с сосудами, лучше проконсультироваться с врачом по этому поводу.

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