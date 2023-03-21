Здоровье и красота

Магнитные бури в апреле: эффект от сильных солнечных вспышек могут почувствовать даже не метеозависимые

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 марта 2023, 16:15
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Фото: Pexels

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