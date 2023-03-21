Магнітні бурі у квітні: ефект від сильних сонячних спалахів можуть відчути навіть не метеозалежні

Магнітні бурі у квітні будуть різної інтенсивності. Очікуються слабкі, середні та сильні магнітні бурі. Зберігай собі календар магнітних бур у квітні 2023, щоб підготуватися до цих природних явищ.

Магнітні бурі впливають на життя та поведінку живих організмів на Землі. Вони негативно можуть впливати на здоров’я людей, адже у нас погіршується самопочуття. Під час магнітних бур ми відчуваємо головний біль, запаморочення, біль у суглобах, порушення сну, може бути також поганий настрій.

Магнітні бурі у квітні 2023

Квітень відразу розпочнеться з сонячного спалаху. Слабка магнітна буря очікується уже 1 квітня. А 18 квітня очікують сильну бурю, наслідки якої можуть відчути навіть не метеозалежні люди.

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Магнітні бурі у квітні — дати:

слабкі: 1, 7, 20 квітня

середні: 20 квітня

сильні: 18 квітня

Як підготуватися до магнітних бур

Магнітні бурі мають сильний вплив на наше самопочуття, тому у ці дні треба дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан. Насамперед треба завжди мати з собою ліки проти головного болю. Варто пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати надто жирну їжу та алкоголь.

Під час магнітних бур треба більше часу проводити на свіжому повітрі, дотримуватися режиму сну. Також може допомогти контрастний душ, але його варто приймати з огляду на стан свого здоров’я. Якщо є проблеми з судинами, краще проконсультуватися з лікарем щодо цього.

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