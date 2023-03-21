Здоров'я та краса

Магнітні бурі у квітні: ефект від сильних сонячних спалахів можуть відчути навіть не метеозалежні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Березня 2023, 16:15
Магнітні бурі у квітні 2023 – календар небезпечних дат
Фото: Pexels

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