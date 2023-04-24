Не треба далеко їхати — північне сяйво вже в Україні: фото та причина ефекту

Раніше ми могли побачити величну красу північного сяйва лише на картинках або в далеких країнах. Однак цього року природа вирішила подарувати цю красу жителям України.

Так, в ніч на 24 квітня дивовижне світло, яке нагадує північне сяйво, мали нагоду побачити жителі Київської області. Зокрема, у Чорнобилі, Броварах, Бородянці.

Також явище побачили у Хмельницькому, Рівному, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Чернігівській областях, а жителі зазнімкували його.

Північне сяйво в Івано-Франковому на Львівщині. Зафіксовано о 22:04. Тривало 4 хвилини лише.



Відео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS — Так люблю той Львів ???????? (@lviv1256) April 23, 2023

Так, це правда. Північне сяйво над Україною, та над рідним Хмельницьким.

????Photoscape_km #NorthernLights pic.twitter.com/368jmzvbHw — Василь Камінський✙ (@Vasyl_Kaminskiy) April 23, 2023

Північне сяйво над Чорнобилем pic.twitter.com/4JFgHsHjR1 — Слава українському Криму (@nvAiOL22V3rq6oG) April 23, 2023

Як північне сяйво виникло в Україні

Північне сяйво — це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється. Виникає явище у верхніх шарах атмосфери під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

Зазвичай такі сяйва спостерігаються на відстані 20–35° від магнітних полюсів Землі одночасно на всіх довготах, але з різною інтенсивністю.

Київ розташований на широті 50°, тому для нас такі явища є надзвичайно рідкісними.

Як пояснюють у компанії Space Weather Live, північне сяйво в українському небі може бути наслідком сильного геомагнітного шторму, який відбувся 23 квітня.

Та за таку красу доводиться платити мігренями усім чутливим до погоди. Читай, коли будуть магнітні бурі у квітні, які можуть відчути навіть не метеозалежні.

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