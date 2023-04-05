Сонячне затемнення у квітні 2023: коли очікувати астрономічне явище

Сонячним затемненням називають астрономічне явище, коли Місяць закриває Сонце від спостерігача на Землі. Це відбувається повністю чи частково.

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць розташовується між Сонцем та Землею, і таким чином перекриває потік сонячного світла до Землі. Коли відбудеться сонячне затемнення у квітні 2023 — читай у матеріалі.

Сонячне затемнення у квітні 2023: коли відбудеться

На цей раз сонячне затемнення буде гібридним, адже змінюватиметься з повного на кільцеподібне.

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Важливо, що перше сонячне затемнення у 2023 році відбудеться 20 квітня. А саме о 6:17 за київським часом.

Говорять, що енергія затемнення дуже потужна. Саме тому цього дня можуть відбуватися різноманітні емоційні події, хвороби, невирішені справи. Цього дня не радять робити щось нове чи приймати кардинальні рішення, переїжджати до іншого міста чи країни.

Затемнення у квітні 2023: що відомо

Чи можна буде побачити затемнення у квітні? На жаль, ні. Принаймні тим, хто мешкає в Україні. Це сонячне затемнення не буде видно у нас навіть частково.

А от побачити астрономічне явище наживо можна буде у Південній та Східній Азії, Австралії, на островах у Тихому та Індійському океанах та Антарктиді.

Важливо, що затемнення у квітні є повторенням через сарос повного сонячного затемнення 8 квітня 2005. Говорять, що наступне затемнення цього сароса відбудеться 30 квітня 2041.

Коли сонячні та місячні затемнення 2023 року: дати

20 квітня — сонячне затемнення в Овні;

5 травня — місячне затемнення в Скорпіоні;

14 жовтня — сонячне затемнення у Терезах;

28 жовтня — місячне затемнення в Тельці.

Сонячне затемнення 2023: що не можна робити

Кажуть, що не можна вирушати у далекі подорожі. Також у цей день не укладають контракти, нові угоди, не приймають важливих рішень. Не можна вступати у конфлікти, розпочинати сварки. Уникай провокацій цього дня. Під забороною — вживання алкоголю, куріння. Не можна переїдати, краще не їсти м’яса.

Про останні космічні відкриття та дослідження космосу ти можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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