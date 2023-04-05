Сонячне затемнення у квітні 2023: коли очікувати астрономічне явище

Сонячним затемненням називають астрономічне явище, коли Місяць закриває Сонце від спостерігача на Землі. Це відбувається повністю чи частково.
Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць розташовується між Сонцем та Землею, і таким чином перекриває потік сонячного світла до Землі. Коли відбудеться сонячне затемнення у квітні 2023 — читай у матеріалі.
На цей раз сонячне затемнення буде гібридним, адже змінюватиметься з повного на кільцеподібне.
Важливо, що перше сонячне затемнення у 2023 році відбудеться 20 квітня. А саме о 6:17 за київським часом.
Важливо, що перше сонячне затемнення у 2023 році відбудеться 20 квітня. А саме о 6:17 за київським часом.
Говорять, що енергія затемнення дуже потужна. Саме тому цього дня можуть відбуватися різноманітні емоційні події, хвороби, невирішені справи. Цього дня не радять робити щось нове чи приймати кардинальні рішення, переїжджати до іншого міста чи країни.
Чи можна буде побачити затемнення у квітні? На жаль, ні. Принаймні тим, хто мешкає в Україні. Це сонячне затемнення не буде видно у нас навіть частково.
А от побачити астрономічне явище наживо можна буде у Південній та Східній Азії, Австралії, на островах у Тихому та Індійському океанах та Антарктиді.
А от побачити астрономічне явище наживо можна буде у Південній та Східній Азії, Австралії, на островах у Тихому та Індійському океанах та Антарктиді.
Важливо, що затемнення у квітні є повторенням через сарос повного сонячного затемнення 8 квітня 2005. Говорять, що наступне затемнення цього сароса відбудеться 30 квітня 2041.
Про останні космічні відкриття та дослідження космосу ти можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.
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