Подорожі та натхнення

Всесвітній тиждень космосу — що ми ще маємо дізнатися про нескінченну невідомість

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Жовтня 2022, 15:30
Всесвітній тиждень космосу
Фото: Pexels, Unsplash

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