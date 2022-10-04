Всесвітній тиждень космосу — що ми ще маємо дізнатися про нескінченну невідомість

Так хотілося б дивитися на зоряне нічне небо й думати лише про те, що там, за мільярди кілометрів від нас, можуть творитися дива. Натомість кожного дня ми очікуємо підступу від ворога та небезпеки, що може прилетіти згори.

Проте цього тижня спробуємо трохи змінити своє ставлення до небесних тіл хоча б на кілька хвилин. Річ у тім, що з 4 по 10 жовтня відзначають Всесвітній тиждень космосу.

У такий спосіб Генеральна Асамблея ООН, яка заснувала його, прагне надихнути нові покоління на вивчення космічного простору, розв’язати питання із загальної обізнаності людей, а також сприяти розвитку міжнародного співробітництва.

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Тому Вікна зібрали кілька цікавих фактів про космос, щоб і ми могли разом дізнатися щось незвичне та зазирнути у фантастичне майбутнє.

Космос повністю безшумний

Пам’ятаєш ці повідомлення, що якась пісня тепер зазвучала навіть у космосі? Однак це не зовсім так. Найімовірніше, вона грала саме на космічному кораблі, а ось що стосується того безмежного вакууму, то у ньому це просто неможливо.

Річ у тім, що звук потребує середовище для того, щоб переміщуватись та звучати. А оскільки у космічному вакуумі немає атмосфери, то і жодної мелодії там почути не вдасться. Лише повна тиша.

Потужність енергії Сонця перевищує її споживання

Звісно, зараз різні іноваційні технології набирають обертів. Не став винятком і пошук нової енергії.

І, як виявилось, найкраще її брати саме з Сонця, оскільки воно виробляє значно більше енергії за день, ніж ми споживаємо за увесь рік.

Холодне зварювання

Хто б знав, що таке може існувати. Проте насправді, якщо два шматки металу зіткнуться у величезному просторі, то вони з’єднаються, як під час зварювання.

Чому таке можливо тільки в космосі? Тому що на Землі в атмосфері їх розділятимуть вода та повітря. А ось у безкінечному вакуумі їм нічого не заважатиме.

Положення Полярної зорі змінюється

Навіть якщо ти не полюбляєш походи та інші подібні види відпочинку, то можеш знати загальновідомий факт — орієнтуються туристи на Полярну зорю.

Проте з часом вона може повести їх зовсім не тими стежками. Чому так? Якщо говорити простіше, то вісь Землі змінюється, тому Полярна зоря змінить своє положення. Відповідно, вона не буде придатна для навігації.

Та не час засмучуватись, тому що її функції виконуватиме інша зоря. Крім того, це станеться тільки за 13 тисяч років. Тож якщо ти турбуєшся, то просто залиш лист із попередженням для своїх прапраправнуків.

У космічної газової хмари виявили серцебиття

Міжнародна група дослідників за допомогою даних обсерваторії в Пуерто-Ріко і космічного гамма-телескопа Fermi NASA, виявила явище, що подібне до серцебиття.

Такий незвичний ефект спостерігався в космічній газовій хмарі в сузір’ї Орла. Вона мала серцебиття, що йшло в унісон із чорною дірою, розташованою поряд. Учені не змогли пояснити це явище, але захоплено продовжують свої дослідження.

І ці пошуки навряд будуть марними, оскільки деякі з них навіть можуть врятувати нам життя. Читай, навіщо NASA зіткнуло космічний корабель з астероїдом.

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