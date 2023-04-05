Солнечное затмение в апреле 2023 года: когда ждать астрономическое явление

Солнечным затмением называют астрономическое явление, когда Луна закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Это происходит полностью или частично.
Солнечное затмение происходит, когда Луна располагается между Солнцем и Землей, и таким образом перекрывает поток солнечного света к Земле. Когда состоится солнечное затмение в апреле 2023 — читай в материале.
В этот раз солнечное затмение будет гибридным, ведь будет меняться с полного на кольцеобразное.
Важно, что первое солнечное затмение в 2023 году состоится 20 апреля. А именно — в 6:17 по киевскому времени.
Важно, что первое солнечное затмение в 2023 году состоится 20 апреля. А именно — в 6:17 по киевскому времени.
Говорят, что энергия затемнения очень мощная. Именно поэтому в этот день могут происходить разнообразные эмоциональные события, болезни, неразрешенные дела. В этот день не советуют делать что-нибудь новое или принимать кардинальные решения, переезжать в другой город или страну.
Можно ли будет увидеть затмение в апреле? К сожалению, нет. По крайней мере тем, кто живет в Украине. Это солнечное затмение не будет видно у нас даже частично.
А вот увидеть астрономическое явление вживую можно будет в Южной и Восточной Азии, Австралии, на островах в Тихом и Индийском океанах и Антарктиде.
А вот увидеть астрономическое явление вживую можно будет в Южной и Восточной Азии, Австралии, на островах в Тихом и Индийском океанах и Антарктиде.
Важно, что затемнение в апреле является повторением через сарос полного солнечного затмения 8 апреля 2005 года. Говорят, что следующее затмение данного сароса произойдет 30 апреля 2041 года.
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