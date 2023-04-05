Солнечное затмение в апреле 2023 года: когда ждать астрономическое явление

Солнечным затмением называют астрономическое явление, когда Луна закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Это происходит полностью или частично.

Солнечное затмение происходит, когда Луна располагается между Солнцем и Землей, и таким образом перекрывает поток солнечного света к Земле. Когда состоится солнечное затмение в апреле 2023 — читай в материале.

Солнечное затмение в апреле 2023: когда состоится

В этот раз солнечное затмение будет гибридным, ведь будет меняться с полного на кольцеобразное.

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Важно, что первое солнечное затмение в 2023 году состоится 20 апреля. А именно — в 6:17 по киевскому времени.

Говорят, что энергия затемнения очень мощная. Именно поэтому в этот день могут происходить разнообразные эмоциональные события, болезни, неразрешенные дела. В этот день не советуют делать что-нибудь новое или принимать кардинальные решения, переезжать в другой город или страну.

Затмение в апреле 2023: что известно

Можно ли будет увидеть затмение в апреле? К сожалению, нет. По крайней мере тем, кто живет в Украине. Это солнечное затмение не будет видно у нас даже частично.

А вот увидеть астрономическое явление вживую можно будет в Южной и Восточной Азии, Австралии, на островах в Тихом и Индийском океанах и Антарктиде.

Важно, что затемнение в апреле является повторением через сарос полного солнечного затмения 8 апреля 2005 года. Говорят, что следующее затмение данного сароса произойдет 30 апреля 2041 года.

Когда солнечные и лунные затмения 2023: даты

20 апреля — солнечное затмение в Овне;

5 мая — лунное затмение в Скорпионе;

14 октября — солнечное затмение в Весах;

28 октября — лунное затмение в Тельце.

Солнечное затмение 2023: что нельзя делать

Говорят, что в этот день нельзя отправляться в дальние путешествия. Также в этот день не заключают контракты, новые соглашения, не принимают важные решения. Нельзя вступать в конфликты, начинать ссоры. Избегай провокаций в этот день. Под запретом — употребление алкоголя, курение. Нельзя переедать и лучше не есть мяса.

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