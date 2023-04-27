Шануємо історію, героїв та не забуваємо про родину: календар свят, які українці відзначатимуть у травні 2023

В останньому місяці весни на українців чекає багато свят: як державних, так і міжнародних та релігійних. Але під час повномасштабного вторгнення додаткові вихідні скасовуються, тож відпочиватимуть українці лише в суботу та неділю. Ми розповімо про свята у травні 2023.

Свята у травні 2023

З першого дня травень розпочинає ланцюжок свят. 1 травня відзначають Міжнародний день праці.

За тиждень українців вшановують пам’ять загиблих у Другій світовій війні:

8 травня — День пам’яті і примирення;

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Крім цього, травень дарує нам теплі та сімейні свята:

14 травня — День матері;

15 травня — Міжнародний день сімей.

Також у травні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій (21 травня) та Свято Героїв (23 травня).

Наприкінці останнього місяця весни свій день святкує українська столиця, адже 28 травня — День Києва.

У травні також багато релігійних свята, одне з найбільших цього місяця — Вознесіння Господнє, яке відзначають 25 травня.

Календар свят у травні 2023

9 травня в Росії та в Україні розглядають у різних контекстах. Адже за десятки років СРСР та його наступниця Росія змогли “освятити” цю дату. Країни Європи не святкують 9 травня, вони відзначають 8 травня День пам’яті та примирення. Раніше ми розповідали, чому Росія святкує День перемоги 9 травня.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!