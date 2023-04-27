Чтим историю, героев и не забываем о семье: календарь праздников, которые украинцы будут отмечать в мае 2023

В последнем месяце весны украинцев ждет много праздников: как государственных, так и международных и религиозных. Но во время полномасштабного вторжения дополнительные выходные отменяются, поэтому украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье. Мы расскажем о праздниках в мае 2023 года.

Праздник в мае 2023

С первого дня май начинает цепочку праздников. 1 мая отмечается Международный день труда.

Через неделю украинцев чтят память погибших во Второй мировой войне:

8 мая — День памяти и примирения;

— День памяти и примирения; 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Кроме этого, май дарит нам теплые и семейные праздники:

14 мая — День матери;

— День матери; 15 мая — Международный день семей.

Также в мае отмечают День памяти жертв политических репрессий (21 мая) и Праздник Героев (23 мая).

В конце последнего месяца весны свой день отмечает украинская столица, ведь 28 мая — День Киева.

В мае также много религиозных праздников, один из самых больших в этом месяце — Вознесение Господне, которое отмечают 25 мая.

Календарь праздников на май 2023

9 мая в России и Украине рассматривают в разных контекстах. Ведь за десятки лет СССР и его преемница Россия смогли “освятить” эту дату. Страны Европы не празднуют 9 мая, они отмечают 8 мая День памяти и примирения. Ранее мы рассказывали, почему Россия отмечает День победы 9 мая.

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