От Преполовения Пятидесятницы до Вознесения Господнего — календарь церковных праздников на май 2023

Весна всегда насыщена праздниками. После завершения поста и Пасхи в мае нас ждут всего пять церковных праздников. Читай в нашем материале календарь церковных праздников на май 2023 и узнай, какие будут важные даты в этом месяце.

Календарь церковных праздников на май 2023: церковные праздники в мае

Хотя праздники это и большая радость, бывает так, что от них устаешь. Поэтому в мае у тебя будет много времени на отдых от застолья и гуляний. Мы подготовили для тебя детальный календарь церковных праздников на май 2023. Читай и планируй отдых.

10 мая — Преполовение Пятидесятницы

Этот праздник христиане восточного обряда отмечают через 25 дней после Пасхи. Это слово указывает на половину времени между празднованием Пасхи и Троицы. Первые упоминания о празднике уходят в 5 век.

В церквях поют литургии, освящают воду и просят Господа “напоить жаждущие души водами благочестия”.

14 мая — священномученика Макария Киевского

14 мая вспоминают священномученика Макария, который был киевским митрополитом. Он трудился во благо православия в тогдашних литовско-русских землях. По древним преданиям он был опекуном княгини Елены.

Во время путешествия в Киев в 1497 году его убили татары, а в момент нападения он совершал Божественную литургию в церкви села Стриголовое. Макарий Киевский не покинул литургию даже во время смерти.

Христиане посещают его мощи во Владимирском соборе и вспоминают священномученика в этот день.

21 мая — апостола и евангелиста Иоанна Богослова

По древним преданиям Иоанн Богослов был любимцем Спасителя за свою чистоту и жертвенность. Он был одним из трех учеников, приближенных к Господу. Он заботился о Богородице до самой смерти.

В своем Евангелии он описал мученическую смерть Спасителя и его наставления ученикам. Христиане в этот день славят апостола, просят у Господа об исцелении души и тела.

Читать по теме Символ национального сознания: когда отмечают День вышиванки в этом году Когда праздную День вышиванки и какие традиции этого праздника читай в материале.

22 мая — Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца

Память Святителя Николая чтят не только 19 декабря, но и 22 мая. В это время его мощи перенесли из Мир Ликийских в Бар. Христиане прославляют его за чудеса и просят защиты от зла, стихийных бедствий и воды.

Святой Николай всегда помогал людям, принимал каждого с любовью. Для нуждающихся был кормильцем, а для сирот — отцом. Поэтому его память чествуют дважды.

25 мая — Вознесение Господне

Праздник Вознесения Господа отмечают христиане всего мира на 40-й день после Пасхи. В этот великий праздник христиане прощают друг друга, мирятся. В церквях проходят службы и поют пасхальные песни.

Люди выпекают печенье в форме лестницы, чтобы Господу было проще подняться на небеса. Ритуальный хлеб оставляют на могилах родных. В этот день нужно причащаться и исповедоваться, а также посетить торжественное богослужение.

Ранее мы рассказывали, будут ли выходные на майские праздники 2023.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!