Праздники

От Преполовения Пятидесятницы до Вознесения Господнего — календарь церковных праздников на май 2023

Анастасия Грубрина, редактор сайта 25 апреля 2023, 13:25
Календар церковних свят на травень 2023: церковні свята у травні
Фото: Pexels

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