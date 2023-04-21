Майские праздники 2023: будут ли дополнительные выходные 1 и 9 мая?

Украинцы привыкли, что май — время для вкусного шашлыка и посиделок на природе, ведь на этот месяц обычно приходились праздники и дополнительные государственные выходные.

Однако уже второй год подряд “как всегда” не будет, ведь в Украине действует военное положение. Как украинцы будут праздновать майские праздники и будут ли в этом году дополнительные выходные, читай дальше.

Официальные выходные на майские праздники

Обычно дополнительные выходные давали на праздники:

1 мая — День труда;

9 мая — День Победы над фашизмом.

В 2023 году 1 мая приходится на понедельник, а 9 — вторник, однако дополнительные выходные на эти дни не предусмотрены.

Согласно закону Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, дополнительные выходные во время военного положения отменяются.

Так что официальные выходные дни в мае будут только в субботу и воскресенье, а это: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая.

Хотя официальных дополнительных выходных в майские праздники не будет, работодатель негосударственных компаний может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Дополнительных выходных не будет, а вот магнитные бури – будут. Мы подготовили для тебя календарь магнитных бурь на май 2023 года.

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