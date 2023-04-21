Праздники

Майские праздники 2023: будут ли дополнительные выходные 1 и 9 мая?

Вероника Кононенко, редактор сайта 21 апреля 2023, 16:00
вихідні на травневі свята 2023
Фото: Pexels

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як відіпрати білі шкарпетки - способи в домашніх умовах
Как отстирать белые носки быстро и легко — пять действенных способов в домашних условиях
Alena Omargalieva
О муже в ТрО, творчестве во время войны и украинском языке — эксклюзивное интервью Alena Omargalieva
Рамштайн
Танковая коалиция и акцент на авиации Запада: ожидания и результаты Рамштайн-11
Смотреть больше

Материалы по теме

Когда в Киеве откроют пляжи
Сезону загораний быть? В Киеве планируют открыть все пляжи — что известно
куда поехать на майские праздники
Путешествуй по Украине: куда поехать на майские праздники с семьей или друзьями
Львов
Уик-энд во Львов во время войны: как добраться, во сколько обойдется и что посмотреть в городе Льва
Где можно купаться в апреле
Кроме Египта и Турции: где можно купаться в апреле на море

Видео
0:06:25
Ситуація в Авдіївці 21.03.22: в яких умовах живуть мешканці міста

До сих пор ищут единственного ребенка! Жители Авдеевки прячутся в подвалах от обстрелов: ситуация в городе
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:04:04
Восстановление
Строить новые дома на основе разрушенных: французская технология восстановления Гостомеля
Карта бойових дій в Україні
Рейды оккупантов и поражение пунктов управления противника: карта боевых действий в Украине 21 апреля в режиме онлайн
0:02:49
Перехоплені розмови російських військових: прощаються з дружинами
Предусматривают контрнаступление ВСУ и прощаются с женами! Новые перехваченные разговоры оккупантов от ГУР
0:02:34
Трансплантація нирки
Папа пожертвовал почкой ради сына, а оперировала сама легенда… Впечатляющая история
0:04:30
Медики
Страна нуждается в медиках! Как государство поощряет специалистов работать в Украине
0:02:57
Военный капеллан
Труднее всего — отпевать собратьев: военный капеллан о реалиях войны
0:12:01
Скільки Росії коштує Крим — Таміла Ташева про ситуацію на півострові
Их “туристы” вредят местным: во сколько России обходится Крым и какая ситуация на полуострове сейчас
0:04:47
Водополье в Украине
Вода уходит. Какая ситуация с водопольем в Киевской области сегодня
Больше видео
Рататуй
Читать дальше
С ноткой Прованса и детства: как приготовить знаменитый французский рататуй
Поминальні дні
Читать дальше
Поминальные дни 2023: когда нужно вспоминать усопших и как это делать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь