Нас ждут обильные солнечные вспышки: календарь магнитных бурь на май 2023

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 апреля 2023, 16:15
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Фото: Pexels

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