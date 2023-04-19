Нас ждут обильные солнечные вспышки: календарь магнитных бурь на май 2023

Вспышки на Солнце или, как еще их называют магнитные бури, оказывают сильное влияние на живые организмы на Земле. Особенно, если это мощные вспышки. В мае 2023 года ожидаются три всплеска сильных магнитных бурь, поэтому нужно подготовиться к ним заранее.
В последний месяц весны подавляющее большинство людей ощутит на себе влияние магнитных бурь. Особенно обращать внимание на свое самочувствие нужно метеозависимым.
Мы расскажем о календаре магнитных бурь на май 2023 года.
Сильные магнитные бури: 11-17, 28 мая.
Средние магнитные бури: 20-25 мая.
Многие люди могут ощутить на себе влияние магнитных бурь: начинает болеть голова, поднимается давление, может меняться настроение, тяжелее даются физические нагрузки.
В период магнитных бурь мы можем страдать от плохого сна и терять аппетит. Но есть общие советы, которые могут помочь пережить солнечные вспышки.
Прежде всего нужно проверить свою аптечку и убедиться, что у тебя есть необходимые лекарства. Например, таблетки от головной боли. Также в этот период могут обостряться хронические болезни, поэтому позаботься обо всем необходимом.
Соблюдай общие рекомендации, которые помогут улучшить самочувствие:
Ранее мы рассказывали, как избавиться от головной боли без таблеток. Советы, если под рукой нет необходимого.
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