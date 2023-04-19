На нас чекають рясні сонячні спалахи: календар магнітних бур на травень 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Квітня 2023, 16:15
Магнітні бурі у травні 2023 – календар небезпечних дат
Фото: Pexels

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