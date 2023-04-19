На нас чекають рясні сонячні спалахи: календар магнітних бур на травень 2023

Спалахи на Сонці або, як ще їх називають магнітні бурі, чинять великий вплив на живі організми на Землі. Особливо, якщо це потужні спалахи. У травні 2023 року очікуються три сплески сильних магнітних бур, тому треба підготуватися до них заздалегідь.

В останній місяць весни переважна більшість людей відчує на собі вплив магнітних бур. Особливо звертати увагу на своє самопочуття треба метеозалежним.

Ми розповімо про календар магнітних бур на травень 2023.

Зараз також дивляться

Магнітні бурі у травні 2023

Сильні магнітні бурі: 11-17, 28 травня.

Середні магнітні бурі: 20-25 травня.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Багато людей можуть відчути на собі вплив магнітних бур: починає боліти голова, підіймається тиск, може змінюватися настрій, важче вдається виконувати фізичні навантаження.

У період магнітних бур ми можемо мати поганий сон та втрачати апетит. Але є загальні поради, які можуть допомогти пережити сонячні спалахи.

Як захиститися від магнітних бур

Насамперед треба перевірити свою аптечку та переконатися, що ти маєш необхідні ліки, наприклад, пігулки від головного болю. Також у цей період можуть загострюватися хронічні хвороби, тож подбай про усе необхідне.

Дотримуйся загальних рекомендацій, які допоможуть покращити самопочуття:

більше гуляй на свіжому повітрі;

не перевантажуй себе фізичними вправами;

уникай вживання алкоголю та жирної їжі;

слідкуй за дотриманням режиму сну;

приймай контрастний душ, але якщо немає проблем із судинами;

пий більше звичайної води.

Раніше ми розповідали, як позбутися головного болю без пігулок. Поради, якщо під рукою немає необхідного.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!