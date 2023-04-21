Травневі свята 2023: чи будуть додаткові вихідні 1 та 9 травня?

Українці звикли, що травень — час для смачного шашлику та посиденьок на природі, адже на цей місяць зазвичай припадали свята й додаткові державні вихідні.

Однак вже другий рік поспіль “як завжди” не буде, адже в Україні діє воєнний стан. Тож як українці святкуватимуть травневі свята та чи будуть цьогоріч додаткові вихідні, читай далі.

Офіційні вихідні на травневі свята

Зазвичай додаткові вихідні давали на свята:

1 травня — День праці;

9 травня — День Перемоги над фашизмом.

У 2023 році 1 травня припадає на понеділок, а 9 — вівторок, однак додаткових вихідних на ці дні не передбачено.

Відповідно до закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, додаткові вихідні під час воєнного стану скасовуються.

Тож офіційні вихідні дні в травні будуть тільки в суботу та неділю, а це: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 травня.

Хоч офіційних додаткових вихідних в травневі свята не буде, роботодавець недержавних компаній може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд.

Додаткових вихідних не буде, а от магнітні бурі — так. Ми підготували для тебе календар магнітних бур на травень 2023.

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