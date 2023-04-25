Від Преполовіння П’ятидесятниці до Вознесіння Господнього — календар церковних свят на травень 2023

Весна завжди насичена святами. Після завершення посту та Великодня у травні на нас чекають усього п’ять церковних свят. Читай у нашому матеріалі календар церковних свят на травень 2023 та дізнайся, які будуть важливі дати цього місяця.

Календар церковних свят на травень 2023: церковні свята у травні

Хоча свята це і велика радість, буває так, що від них утомлюєшся. Тому у травні в тебе буде багато часу на відпочинок від застіль та гулянь. Ми підготували для тебе детальний календар церковних свят на травень 2023. Читай та плануй відпочинок.

10 травня — Преполовіння П’ятидесятниці

Це свято християни східного обряду відзначають за 25 днів після Великодня. Це слово вказує на половину часу між святкуванням Великодня та Трійці. Перші згадки про свято сягають 5 століття.

У церквах співають літургії, освячують воду та просять Господа “напоїти спраглі душі водами благочестя”.

14 травня — священномученика Макарія Київського

14 травня згадують священномученика Макарія, який був київським митрополитом. Він трудився на благо православ’я в тодішніх литовсько-руських землях. За давніми переказами він був опікуном княгині Олени.

Під час подорожі до Києва 1497 року його вбили татари, а в момент нападу він звершував Божественну літургію в церкві села Стриголове. Макарій Київський не покинув літургії навіть під час смерті.

Християни відвідують його мощі у Володимирському соборі та згадують священномученика в цей день.

21 травня — апостола і євангеліста Іоанна Богослова

За давніми переказами, Іоанн Богослов був улюбленцем Спасителя за свою чистоту і жертовність. Він був одним з трьох учнів, наближених до Господа. Він опікувався Богородицею до самої смерті.

У своєму Євангеліє він описав мученицьку смерть Спасителя та його настанови учням. Християни в цей день славлять апостола, просять у Господа про зцілення душі та тіла.

22 травня — Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця

Пам’ять Святителя Миколая вшановують не лише 19 грудня, а й 22 травня. Саме тоді його мощі перенесли з Мир Лікійських у Бар. Християни прославляють його за чудеса та просять захисту від зла, стихійних лих та води.

Святий Миколай завжди допомагав людям, приймав кожного з любов’ю. Для нужденних був годувальником, а для сиріт — батьком. Тому його пам’ять вшановують двічі.

25 травня — Вознесіння Господнє

Свято Вознесіння Господа відзначають християни всього світу на 40-й день після Великодня. В це велике свято християни пробачають одне одного, миряться. В церквах відбуваються служби та співають великодні пісні.

Люди випікають печиво у формі драбини, щоб Господу було простіше піднятися на небеса. Ритуальний хліб залишають на могилах рідних. У цей день потрібно причащатися та сповідуватися, також потрібно відвідати урочисте богослужіння.

Раніше ми розповідали, чи будуть вихідні на травневі свята 2023.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!