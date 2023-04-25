Від Преполовіння П’ятидесятниці до Вознесіння Господнього — календар церковних свят на травень 2023

Весна завжди насичена святами. Після завершення посту та Великодня у травні на нас чекають усього п’ять церковних свят. Читай у нашому матеріалі календар церковних свят на травень 2023 та дізнайся, які будуть важливі дати цього місяця.
Хоча свята це і велика радість, буває так, що від них утомлюєшся. Тому у травні в тебе буде багато часу на відпочинок від застіль та гулянь. Ми підготували для тебе детальний календар церковних свят на травень 2023. Читай та плануй відпочинок.
Це свято християни східного обряду відзначають за 25 днів після Великодня. Це слово вказує на половину часу між святкуванням Великодня та Трійці. Перші згадки про свято сягають 5 століття.
У церквах співають літургії, освячують воду та просять Господа “напоїти спраглі душі водами благочестя”.
14 травня згадують священномученика Макарія, який був київським митрополитом. Він трудився на благо православ’я в тодішніх литовсько-руських землях. За давніми переказами він був опікуном княгині Олени.
Під час подорожі до Києва 1497 року його вбили татари, а в момент нападу він звершував Божественну літургію в церкві села Стриголове. Макарій Київський не покинув літургії навіть під час смерті.
Християни відвідують його мощі у Володимирському соборі та згадують священномученика в цей день.
За давніми переказами, Іоанн Богослов був улюбленцем Спасителя за свою чистоту і жертовність. Він був одним з трьох учнів, наближених до Господа. Він опікувався Богородицею до самої смерті.
У своєму Євангеліє він описав мученицьку смерть Спасителя та його настанови учням. Християни в цей день славлять апостола, просять у Господа про зцілення душі та тіла.
Пам’ять Святителя Миколая вшановують не лише 19 грудня, а й 22 травня. Саме тоді його мощі перенесли з Мир Лікійських у Бар. Християни прославляють його за чудеса та просять захисту від зла, стихійних лих та води.
Святий Миколай завжди допомагав людям, приймав кожного з любов’ю. Для нужденних був годувальником, а для сиріт — батьком. Тому його пам’ять вшановують двічі.
Свято Вознесіння Господа відзначають християни всього світу на 40-й день після Великодня. В це велике свято християни пробачають одне одного, миряться. В церквах відбуваються служби та співають великодні пісні.
Люди випікають печиво у формі драбини, щоб Господу було простіше піднятися на небеса. Ритуальний хліб залишають на могилах рідних. У цей день потрібно причащатися та сповідуватися, також потрібно відвідати урочисте богослужіння.
Раніше ми розповідали, чи будуть вихідні на травневі свята 2023.
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