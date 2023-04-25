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Від Преполовіння П’ятидесятниці до Вознесіння Господнього — календар церковних свят на травень 2023

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 25 Квітня 2023, 13:25
Календар церковних свят на травень 2023: церковні свята у травні
Фото: Pexels

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