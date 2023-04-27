Енергетичні об’єкти — знову мішень: наслідки російського обстрілу Токарівки та Харківобленерго

Хоч яка погода на вулиці та дата на календарі, ворог попри все продовжує порушувати усі звичаї та правила ведення війни, коли завдає чергових ударів по критичній інфраструктурі та районах, де мешкають мирні жителі.

Сьогодні, 27 квітня, російські окупанти знову обстріляли Харківську область, а саме село Токарівка.

Про наслідки атаки загарбників повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Щойно ворог обстріляв село Токарівка Харківського району.

За даними очільника ОВА, постраждали працівники Харківобленерго, які займались відновленням ліній електропередач.

Також Олег Синєгубов додав, що, на жаль, одна людина загинула, а ще четверо — отримали поранення.

Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

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Та окрім ворожих обстрілів 27 квітня українцям також загрожують несприятливі погодні умови. Читай, у яких областях України гідрометцентр оголосив штормове попередження.

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