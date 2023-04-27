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Енергетичні об’єкти — знову мішень: наслідки російського обстрілу Токарівки та Харківобленерго

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Квітня 2023, 17:35
Токарівка
Фото: ДСНС/Facebook

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