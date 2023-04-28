У ніч проти 28 квітня по всій території України пролунав сигнал повітряної тривоги. Ворог не перестає атакувати мирне населення вночі. Так, під ранок російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляє, що наші захисники з повітряного командування Схід збили сім крилатих ракет.

Дніпро: обстріл сьогодні, 28 квітня 2023

Унаслідок російської атаки на Дніпро зранку 28 квітня зруйнований приватний будинок.

Загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали.

58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ще один 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Також окупанти зруйнували й будівлю приватного підприємства, унаслідок чого зайнялася пожежа. Крім цього, працівники ДСНС гасили полум’я на будівельній базі.

Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, від пережитого оговтуватиметься вдома.

Вночі напередодні жахливої атаки ворог обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, тоді ніхто не постраждав.

Обстріл Дніпра 28 квітня 2023: фото

Загинули дворічна дитина та жінка: Росія атакувала ракетами Дніпро / 4 Фотографії

Кількість збитих ракет над Україною 28 квітня 2023

— Сили оборони знищили 21 з 23 ракет, а також два БпЛА, що були запущені ворогом сьогодні вночі, — повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Росіяни атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Росія щодня завдає ударів по Україні з жахливими наслідками. Раніше ми розповідали про обстріл Миколаєва 27 квітня.

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Фото: Сергій Лисак