Вторая подряд за последние три дня! Что известно о ночной массированной атаке на Украину 1 мая и ситуации в столице

Пока украинцы оплакивают трагедию в Умани, враги совершают новые атаки. Сегодня, около 02:30 ночи, враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Это стало второй масштабной воздушной атакой за последние три дня.

Оперативная информация о массированной ракетной атаке и ситуации в Киеве: сколько было выпущено ракет, сколько из них удалось обезвредить и есть ли разрушения в столице, читай дальше.

Массированная ракетная атака по Украине в ночь на 1 мая

Этой ночью оккупанты атаковали Украину из самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555. Как сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ПВО смогло уничтожить 15 из них.

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в телемарафоне добавил, что оккупанты ударили бы большим количеством ракет, если бы могли себе позволить.

Одним из последствий массированной атаки является повреждение сетевой инфраструктуры в Днепропетровской и Херсонской областях.

На объектах, генерирующих электроэнергию, повреждения не зафиксированы. Они пришлись на распределительные сети, сообщают в министерстве энергетики Украины.

В результате атаки обесточена часть потребителей г. Днепра и области. Усложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области. В городе обесточено более 11 тыс. абонентов и еще 7,1 тыс. — в области.

Ожидается, что полное устранение повреждений займет несколько суток.

Работа ПВО в Киеве

Столицу враги атаковали комплексно — крылатыми ракетами и дронами одновременно, так что тревога в Киеве длилась около трех часов. К счастью, по данным КМВА, силы ПВО обезвредили все вражеские ракеты и БПЛА над столицей.

На данный момент по оперативным сведениям жертв среди гражданского населения и разрушениям жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

В военной администрации Киева в который раз напоминают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Удар этой ночью пришелся на жителей Донецкой области. Подробности о жестоком обстреле Павлограда читай в материале.

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