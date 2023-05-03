Третий налет за неделю! Ночью враг снова атаковал Киев и Днепр

В ночь на среду, 3 мая, произошла очередная ночная атака по Киеву. Это уже третья атака по столице за последнюю неделю.

О взрывах в Киеве сегодня ночью и их последствиях – читай в материале.

Ночная атака по Киеву

На этот раз по Киеву враг ударил из дронов. Предварительно, были использованы иранские беспилотники Shahed.

При этом силы ПВО обнаружили и обезвредили все враждебные цели, которые направлялись на Киев.

Обычной и неизменной остается тактика противника — с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои барражирующие боеприпасы по разным направлениям.

Благодаря ВСУ, обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщают в КМВА и добавляют, что информация уточняется.

Взрывы в Днепре

Ночью раздавались также взрывы в Днепре. Силы ПВО сбили над Днепропетровской семь вражеских дронов.

Но один Shahed-136 все же достиг цели. В результате прилета в Днепре повреждено административное здание. Там возник пожар, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, на месте попадания еще работают спасатели. Последствия атаки уточняются.

Взрывы в Кировоградской области

Также неспокойно было в Кировоградской области. Там зафиксированы прилеты, сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Около трех часов утра сразу три шахеда Герань-2 атаковали нефтебазу в областном центре.

К счастью, обошлось без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

В общей сложности, как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, этой ночью оккупанты использовали до 26 ударных дронов Shahed-136/131. Наши военные обезвредили 21 из них.

Дроны-камикадзе россияне запускали с северного направления (Брянская область) и с Юга – восточное побережье Азовского моря.

А про массированную атаку по Украине 1 мая и ее последствиях читай по ссылке.

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