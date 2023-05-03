Третий налет за неделю! Ночью враг снова атаковал Киев и Днепр

В ночь на среду, 3 мая, произошла очередная ночная атака по Киеву. Это уже третья атака по столице за последнюю неделю.
О взрывах в Киеве сегодня ночью и их последствиях – читай в материале.
На этот раз по Киеву враг ударил из дронов. Предварительно, были использованы иранские беспилотники Shahed.
При этом силы ПВО обнаружили и обезвредили все враждебные цели, которые направлялись на Киев.
Обычной и неизменной остается тактика противника — с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои барражирующие боеприпасы по разным направлениям.
Обычной и неизменной остается тактика противника — с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои барражирующие боеприпасы по разным направлениям.
Благодаря ВСУ, обошлось без жертв и разрушений. Об этом сообщают в КМВА и добавляют, что информация уточняется.
Ночью раздавались также взрывы в Днепре. Силы ПВО сбили над Днепропетровской семь вражеских дронов.
Но один Shahed-136 все же достиг цели. В результате прилета в Днепре повреждено административное здание. Там возник пожар, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, на месте попадания еще работают спасатели. Последствия атаки уточняются.
Также неспокойно было в Кировоградской области. Там зафиксированы прилеты, сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Около трех часов утра сразу три шахеда Герань-2 атаковали нефтебазу в областном центре.
Около трех часов утра сразу три шахеда Герань-2 атаковали нефтебазу в областном центре.
К счастью, обошлось без жертв. Информация о повреждениях уточняется.
В общей сложности, как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, этой ночью оккупанты использовали до 26 ударных дронов Shahed-136/131. Наши военные обезвредили 21 из них.
Дроны-камикадзе россияне запускали с северного направления (Брянская область) и с Юга – восточное побережье Азовского моря.
А про массированную атаку по Украине 1 мая и ее последствиях читай по ссылке.
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