Взрывы не утихают! Россияне атаковали нефтебазу в Кропивницком: что известно

В ночь на 3 мая оккупанты атаковали из беспилотников нефтебазу в Кропивницком. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram-канале.

По его словам, около трех часов ночи три иранских дрона-камикадзе типа Shahed, которые россияне маркируют как Герань-2, совершили атаку по нефтебазе.

Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу, — сообщил Райкович.

На месте прилетов работают спасатели, информация о повреждениях уточняется.

Напомним, что ночью, 3 мая, Российская Федерация в очередной раз осуществила массированную атаку, которая стала третьей за последние шесть дней. Подробнее о предыдущей массированной атаке по Украине 1 мая и ее последствиях читай в материале.

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