Вибухи не вщухають! Росіяни атакували нафтобазу в Кропивницькому: що відомо

У ніч на 3 травня окупанти атакували з безпілотників нафтобазу в Кропивницькому. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram-каналі.

За його словами, близько третьої години ночі три іранські дрони-камікадзе типу Shahed, які росіяни маркують як Герань-2, здійснили атаку по нафтобазі.

Обійшлося без жертв. Всі служби відпрацювали оперативно. Ліквідація наслідків прильоту почалася одразу, — повідомив Райкович.

На місці працюють надзвичайники, інформація про пошкодження уточнюється.

Нагадаємо, що вночі, 3 травня, Російська Федерація вчергове здійснила масовану атаку, яка стала третьою за останні шість днів. Детальніше про попередню масовану атаку по Україні 1 травня та її наслідки читай у матеріалі.

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