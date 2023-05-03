Україна

Від загибелі людей відділяли лічені метри! Наслідки нічної атаки окупантів по Запоріжжю

Андрій Почтєв 03 Травня 2023, 14:56

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