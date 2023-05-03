Від загибелі людей відділяли лічені метри! Наслідки нічної атаки окупантів по Запоріжжю

Уночі 3 травня росіяни підступно вдарили двома залпами із зенітно-ракетних комплексів С-300 по Запоріжжю.

Гатили з тимчасово окупованих територій. Ракети поцілили по житловому кварталу на околиці міста. Пошкоджені десятки будинків та комунікації.

Мати двох дітей Юлія розповідає, що у її дворі посеред городу тепер велетенська вирва, що утворилась після однієї з російських С-300. Жінка каже, що від загибелі її та родину відділяли лічені метри.

Ракети окупантів вибухнули поруч у її кварталі приватного сектору — одна в городі, а інша вдарила по дорозі. Довкола потрощило стіни, винесло вікна та зірвало дахи.

Жінка каже, що на допомогу її родині примчала вся заводська бригада, де працює її чоловік. Його товариш Дмитро каже, шо з хлопцями не могли вчинити інакше.

Дивом минулося без жертв. Наразі у кварталі на околиці міста немає ані газу, ані світла. Комунальники вже взялися затуляти вікна, а посадовці фіксують пошкодження будівель та комунікацій.

Людям невтямки, навіщо росіяни вгатили по житловому кварталу. Та головне кажуть: усі лишилися живі, а домівки з допомогою небайдужих відбудують.

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