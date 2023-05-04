Россияне разместили взрывчатку в помещении энергоблока ЗАЭС

Россияне продолжают свою террористическую войну на нашей суверенной земле. Поскольку военных побед на поле битвы оккупанты не одерживают, войска РФ упорно убивают гражданских и запугивают мир ядерной катастрофой.

Так, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что российские оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 Запорожской АЭС военную технику и взрывчатку.

Что известно об инциденте и какую угрозу несет Россия такими действиями, разбираем дальше.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне продолжают превращать атомную электростанцию Украины в военную базу.

Представители МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ОП Запорожская АЭС.

Об этом стало известно во время еженедельного совещания по вопросам коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулирование о деятельности миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС, состоявшегося 2 мая 2023 года.

Так, россияне хранят военную технику прямо в машинных залах АЭС.

Также, по сообщениям Госатомрегулирования, неофициальные каналы сообщают им о хранении российской техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ЗАЭС, в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов.

Ядерная катастрофа, провоцируемая войсками РФ, грозит не только Украине, но и другим странам.

Между прочим, недавно оккупанты уже взрывали собственную мину возле энергоблока ЗАЭС. Как они тогда объяснили, мы писали в нашем другом материале.

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