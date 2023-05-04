Війна в Україні

Росіяни розмістили вибухівку у приміщенні енергоблока ЗАЕС

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Травня 2023, 11:00
Росіяни розмістили вибухівку у приміщенні енергоблока ЗАЕС
Фото: Unsplash, Facebook

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