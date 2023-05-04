Росіяни розмістили вибухівку у приміщенні енергоблока ЗАЕС

Росіяни продовжують свою терористичну війну на нашій суверенній землі. Оскільки воєнних перемог на полі битви окупанти не здобувають, війська РФ завзято вбивають цивільних та залякують світ ядерною катастрофою.

Так, Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що російські окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 Запорізької АЕС військову техніку та вибухівку.

Що відомо про інцидент та яку загрозу несе Росія такими діями — розбираємо далі.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни продовжують перетворювати атомну електростанцію України на військову базу.

Представники МАГАТЕ повідомили про факт розміщення російськими окупантами військової техніки, зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення енергоблока №4 ВП Запорізька АЕС.

Про це стало відомо під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС, яка відбулась 2 травня 2023 року.

Так, росіяни зберігають військову техніку прямо у машинних залах АЕС.

Також, за повідомленнями Держатомрегулювання, неофіційні канали повідомляють їм про зберігання російської техніки, зброї та навіть вибухівки в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, зокрема у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів. Ядерна катастрофа, яку провокують війська РФ, загрожує не лише Україні, а й іншим країнам.

Між іншим, нещодавно окупанти вже підривали власну міну біля енергоблока ЗАЕС. Як вони тоді це пояснили, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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